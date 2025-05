Mann mit Diogenes-Syndrom wegen Beteiligung am Brand auf der Fußgängerbrücke zwischen Vélez-Málaga und Rincón de la Victoria verhaftet

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 28. Mai 2025 Compartir

Am vergangenen Dienstagabend verhaftete die Nationalpolizei eine Person wegen mutmaßlicher Brandstiftung an einer Fußgängerbrücke, die die Gemeinden Vélez-Málaga und Rincón de la Victoria verbindet. Die Brücke über den Santillán-Fluss wurde dabei schwer beschädigt.

Die Beamten entdeckten in der Nähe einen Mann mittleren Alters, der unter der Holzkonstruktion, die im Rahmen des Projekts Senda Litoral (Küstenweg der Provinzregierung) errichtet wurde, zahlreiche Gegenstände wie Pappe und Kleidung lagerte. Der Stadtrat für Infrastruktur von Velez, Jesús María Claros (PP), erklärte am Mittwoch, dass der betreffende Mann unter dem Diogenes-Syndrom leide und unter der Brücke lebe.

Derzeit wird untersucht, ob das Feuer durch das Anzünden eines kleinen Kochherdes oder durch Vandalismus verursacht wurde. Hinsichtlich der entstandenen Schäden wies der Stadtrat darauf hin, dass der Brückenbauer kontaktiert wurde, um die Reparatur oder den Ersatz der Brücke zu prüfen. Das Umweltamt werde das Gebiet säubern. «Der Brand hat auch eine Pumpe von Axaragua beschädigt, so dass wir die Elektrizitätswerke anrufen mussten, um die betroffenen Leitungen auszutauschen», sagte Claros.

«Wir werden versuchen, dass die Provinzregierung den Schaden so schnell wie möglich mit einem Zuschuss behebt», sagte der Stadtrat von Velez, der einräumte, dass es sich um einen «sehr belebten» Weg für die Bewohner von Chilches und dem östlichen Ende von Rincón de la Victoria handelt. Nach dem Brand wurde die Brücke vorübergehend geschlossen, um sie zu reparieren oder zu ersetzen, da die Hälfte des Bauwerks von den Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Kritik von Seiten der PSOE

Die sozialistische Fraktion im Rathaus von Vélez-Málaga prangerte ihrerseits «die schwere Vernachlässigung des Küstenpfads durch die Volkspartei und insbesondere durch den Bürgermeister Jesús Lupiáñez an, der direkt für den Bereich der Sauberkeit verantwortlich ist». Ein Brand in einem Schilfgürtel habe außerdem die Vegetation in diesem Gebiet verwüstet.

«Das Feuer ist die Folge einer langen Periode der Vernachlässigung und mangelnder Wartung. Die Anhäufung von trockenem Schilf und die offensichtliche Verschmutzung der Umwelt haben diesen Teil der Küste in ein Pulverfass verwandelt», sagte Víctor González, Sprecher der sozialistischen Gemeindefraktion und Generalsekretär der PSOE Velez, in einer Erklärung.

«Wir fordern einen Plan zur Brandverhütung und den Schutz der Umwelt, um künftige Vorfälle zu vermeiden».

González fügte hinzu, dass «die Senda Litoral, ein strategisches Projekt für die touristische, ökologische und soziale Entwicklung unserer Küste, in einem beklagenswerten Zustand ist. Und das Besorgniserregendste ist, dass der Bürgermeister selbst auch für die Sauberkeit verantwortlich ist, so dass die Verantwortung vollständig bei ihm liegt».

Die PSOE von Vélez-Málaga hat die Zweiparteienregierung aus PP und GIPMTM aufgefordert, «mit Dringlichkeit und Verantwortungsbewusstsein zu handeln und Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten am gesamten Küstenpfad einzuleiten». Außerdem fordern sie «einen Plan zur Brandverhütung und zur Anpassung der natürlichen Umgebung, um zukünftige Vorfälle zu vermeiden». «Die Küste darf nicht länger das Opfer institutioneller Vernachlässigung sein. Es ist eine Frage des Images, der Entwicklung und vor allem der Sicherheit für unsere Anwohner und Besucher», so González.