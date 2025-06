Mann am Strand von Vélez-Málagas Ortsteil Benajarafe ertrunken

María José Díaz Alcalá Vélez-Málaga Freitag, 27. Juni 2025 Compartir

Ein 47-jähriger Mann ist am gestrigen Donnerstag am Strand von Vélez-Málagas Ortsteil Benajarafe im Meer ertrunken. Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Höhe der Wohnsiedlung Las Adelfas. Badegäste informierten den Notruf und teilten mit, dass sie einen Mann aus dem Wasser gezogen hatten und an ihm Wiederbelebungsmaßnahmen durchführten. Als die Rettungssanitäter eintrafen, lösten diese die freiwilligen Helfer damit ab, doch sie konnten nicht mehr viel für den Mann tun: Der Mannstarb am noch Strand, ohne ins Krankenhaus gebracht worden zu sein.