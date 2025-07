Mehr als 30 Delfine am Strand vor Torrox an der Costa del Sol gesichtet

Eugenio Cabezas Torrox Mittwoch, 23. April 2025 | Actualizado 12:52h. Teilen

Eine Gruppe von etwa 30 Delfinen hat am Montagmittag für Überraschung bei den Badegästen und Spaziergängern an den Stränden zwischen Torrox und Nerja gesorgt. Das Naturschauspiel wurde von rund einem Dutzend Menschen festgehalten, die mit ihren Kameras und Mobiltelefonen nicht zögerten, die mehr als zehn Minuten andauernde Szene festzuhalten. Die Meeressäuger entfernten sich nach und nach vom Ufer und setzten ihre Jagd auf die Fische fort. Einige der Fische, die gejagt wurden, sprangen aus dem Wasser und wurden von einigen Augenzeugen aufgefangen und ins Meer zurückgebracht.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass man in der Nähe der Küste der Provinz Málaga Delfinschwärme sieht, wenn man mit Booten auf dem Meer unterwegs ist. Nicht so häufig ist allerdings, dass man sie ganz nah am Strand auf der Jagd nach Fischen sieht.

Der Meeresbiologe und Präsident der Stiftung Aula del Mar Mediterráneo (FAMM), Juan Antonio López , erklärte gegenüber der Zeitung SUR, nachdem er die von dieser Zeitung aufgenommenen Szenen gesehen hatte, dass «sie wie gewöhnliche Delfine aussahen, also 'Delphinus delphis'. »Bei den Fischen handelte es sich wahrscheinlich um einen Makrelen- oder Sardinenschwarm«, fügte er hinzu.

Ein ähnliches Ereignis ereignete sich vor etwas mehr als einem Jahr in Rincón de la Victoria. Damals war es eine Anwohnerin, Markéta Závodská, die diesen besonderen Moment festhielt. Die Bilder sorgten in der Stadt an der östlichen Costa del Sol für großes Erstaunen, weil eine Gruppe von Delfinen so nah an der Küste gesichtet wurde: «Es war einer der schönsten Momente, die ich erlebt habe, seit ich in Spanien angekommen bin, ich hätte nie gedacht, dass ich sie noch einmal so nah sehen würde», sagte die Frau, die eine Gruppe von Delfinen, die neben einem Boot schwammen, auf Video festgehalten hatte.

Dass Wale und Delfine an der Costa del Sol gesichtet werden, ist keine Seltenheit, allerdings meist in größerer Entfernung zu den Stränden. Mehrere Unternehmen in Caleta de Vélez, Malaga, Benalmádena, Fuengirola, Marbella und Estepona bieten deshalb auch spezielle Bootsausflüge zur Beobachtung von Delfinen an.