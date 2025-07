12 Millionen zur Verbesserung der Wasserversorgung

EUGENIO CABEZAS AXARQUÍA. Donnerstag, 24. April 2025 Teilen

Die ergiebigen Niederschläge waren ein Segen für die Provinz, doch haben die intensiven Regenfälle auch erhebliche Schäden verursacht. Bezüglich der Wasserversorgung ist eine der größten Schwachstellen die Hauptleitung, die durch das Tal des Río Benamargosa verläuft und die Ortschaften Benamargosa, Almáchar, El Borge, Cútar und Comares versorgt. Bereits in zwei Fällen wurden Schäden festgestellt, die zu einer mehrtägigen Unterbrechung der Versorgung dieser Orte führte. Der erste und schwerwiegendste Vorfall ereignete sich infolge des historischen Hochwassers vom 13. November. Mehrere Wochen mussten die genannten Gemeinden Wasserwagen einsetzen, um ihre kommunalen Tanks wieder aufzufüllen. Im letzten Monat kam es dann erneut zu einer schweren Panne, die diesmal jedoch wesentlich schneller behoben werden konnte. Angesichts dieser Situation hat der Gemeindeverband Axarquía eine technische Studie in Auftrag gegeben, um diese Leitung zu erneuern und ihren Durchmesser und Verlauf zu erweitern, um auch die Gemeinden Riogordo und Colmenar zu versorgen.

Das von der regionalen Behörde ausgearbeitete Projekt sieht eine Investition von rund zwölf Millionen Euro vor, um die Leitung vollständig zu erneuern und bis zu den beiden zusätzlichen Gemeinden zu verlängern. Insgesamt wäre die neue Strecke etwa 30 Kilometer lang. Ziel ist es, den Durchmesser der Leitung zu vergrößern, um die Versorgung der sieben Axarquía-Gemeinden mit insgesamt über 12.000 Einwohnern zu verbessern.

Sowohl die Junta de Andalucía als auch die Provinzregierung haben sich verpflichtet, sich an der Finanzierung dieser wichtigen Maßnahme zu beteiligen. Wie hoch der Beitrag der beiden Institutionen ist, wurde jedoch noch nicht festgelegt. Was den Zeitplan betrifft, so ist der Gemeindeverband dabei, die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit den beiden Administrationen abzuschließen, um die Finanzierung festzulegen und die ehrgeizige Aktion zur Erneuerung der Leitung durchzuführen. In Bezug auf die Versorgungslage in der östlichen Region betonte Martín, dass mit dem spektakulären Anstieg der Reserven im Viñuela-Stausee die Wasserressourcen für Bevölkerung und Landwirtschaft für mindestens zwei Jahre gesichert sind, selbst wenn es keine nennenswerten Niederschläge geben sollte. In jedem Fall sprach er sich für die effiziente Handhabung der Wasserressourcen, die Erhaltung und Erhöhung des aufbereiteten Wassers und den Bau einer Entsalzungsanlage durch die Zentralregierung aus.