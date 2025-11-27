Mysterien und Legenden der Provinz Málaga: der Rundfriedhof von Sayalonga

Javier Almellones Sayalonga Donnerstag, 27. November 2025 Teilen

Mit seiner achteckigen Form ist er einzigartig in Spanien, obwohl er seit vielen Jahrzehnten im Volksmund als Rundfriedhof bekannt ist. Er ist so originell, dass der Gitarrist und Komponist Manolo Sanlúcar ihn in seiner «Música para Ocho Monumentos Andaluces» als Vertreter der Provinz auswählte. Der Friedhof befindet sich im Dorf Sayalonga, das sich auch rühmen kann, die engste Gasse der Provinz Málaga zu haben.

Über die eigentümliche achteckige Form ist schon viel gesagt worden. Lange Zeit behaupteten einige Dorfbewohner, die runde Form sei dadurch gerechtfertigt, dass keine der Nischen mit dem Rücken zueinander stehen sollte. Dies ergab jedoch keinen Sinn, da vor acht Jahrzehnten Nischen im zentralen Bereich gebaut wurden. Es gibt auch Legenden, die darauf hindeuten, dass diese Form dazu diente, böse Geister abzuwehren.

Doch jenseits dieses Volksglaubens existiert eine Realität, die der Forscher und Historiker Valentín Fernández seinerzeit analysierte: die mögliche Verbindung zwischen dieser Konstruktion und der Freimaurerei. Einerseits wurde die Anlage ab 1846 erbaut (das wahrscheinlichste Datum, das in Betracht gezogen wurde), der Blütezeit dieser nicht-religiösen und philanthropischen Institution. Zum anderen ist es die Form, die den Friedhof so einzigartig macht. «Das Achteck steht in der freimaurerischen Symbolik für das Gleichgewicht und für die Idee eines perfekt vollendeten Werks», erklärt dieser Autor.

Die Hypothese, dass es mit der Freimaurerei zusammenhängt, hat viele weitere Gründe. Neben dem Achteck, das in dieser Institution für Gleichgewicht und Vollkommenheit steht, gibt es Gräber mit Säulen, die auf den Tempel Salomons verweisen; Dreiecke, die Weisheit und Harmonie symbolisieren. Es gibt auch drei Stufen, die mit dem Prozess der Initiation vom Lehrling zum Meister in Verbindung gebracht werden, und Sonnen, die für Licht und Tugend stehen. Darüber hinaus weist der Historiker auf weitere Elemente hin, wie zum Beispiel Pyramidenstümpfe, die auf das unvollendete menschliche Werk anspielen. Die Wiederholung dieser Elemente in Gräbern, die zwischen dem späten 19. und dem frühen 20. Jahrhundert datiert werden, bestätigt die Theorie von Valentín Fernández.

Ein weiteres Kuriosum, das die Besucher des runden Friedhofs von Sayalonga entdecken können, ist, dass sich die achteckige Form in einem anderen architektonischen Element wiederholt, das von dort aus gut zu sehen ist: dem Glockenturm der Kirche Santa Catalina.

Das Grab des Zigeunerkindes

Auf diesem Friedhof in Sayalonga gibt es noch eine weitere kuriose Geschichte, bei der manche einer scheinbar realen Geschichte einen Hauch von Esoterik hinzufügen. Es handelt sich um das Grab des Niño Gitano (dt. Zigeunerkind). Valentín Fernández entfernt sich von der legendären Version und konzentriert sich auf eine historische Realität. Im Jahr 1940 wurde dort ein Zigeunerkind begraben, das auf einer nahe gelegenen Straße von einem Pferdewagen überfahren worden war. Über den Jungen war nichts bekannt, weder sein Name noch seine Familie. Das Dorf beschloss, ihn in einer der Nischen des Friedhofs zu begraben. «Seitdem sind die Kinder von Sayalonga dafür zuständig, Blumen für ihn niederzulegen», erklärt der Historiker.

Es gibt jedoch auch Leute, die dieser wahren Geschichte mögliche paranormale Ereignisse hinzufügen, wie etwa ein seltsames Licht, das von der Gruft auszugehen scheint. Manche behaupten sogar, dass sie beim Vorbeigehen an der Gruft ein Zittern spüren. Wieder andere erzählen, dass Kerzen oder Blumen in der Nische erscheinen, ohne zu wissen, wer sie dort platziert hat.

Ein weiteres Kuriosum ist die Wiederholung eines Epitaphs in mehreren Nischen. Das älteste und somit originale Grabmal stammt aus dem Jahr 1878. Wörtlich ist auf diesem und anderen Gräbern dieselbe Botschaft zu lesen: «In meinen Armen bist du eingeschlafen, ein Engel hat dich geweckt und als er dich (Sic) so rein nahm, hat er dich in den Himmel aufgenommen». Es ist, als ob hier etwas kopiert und eingefügt worden wäre, denn sogar der Rechtschreibfehler «tebió» statt «te vio» wird wiederholt.

Zugang

Der Eintritt zum Rundfriedhof ist frei, aber es ist ratsam, sich über die Öffnungszeiten zu informieren, insbesondere an bestimmten Tagen. Der ehemalige Autopsieraum ist heute ein kleines Informationszentrum, in dem man mehr über diese ursprüngliche Begräbnisstätte erfahren kann. Es empfiehlt sich auch, das Tourismusbüro von Sayalonga zu kontaktieren, das sich im Maurischen Museum befindet. Dort gibt es auch einen Aussichtspunkt, von dem aus man die ursprüngliche achteckige Form sehen kann. Er befindet sich auf einer Anhöhe über der Grabstätte und ist von der Straße aus zugänglich, die nach Algarrobo führt.