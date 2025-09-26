Nerja feiert seinen Touristentag mit einem Gastronomiemarkt, Konzerte und kostenlosen Stadtführungen

Eugenio Cabezas Nerja Freitag, 26. September 2025 Teilen

Nerja rühmt sich, die wahre touristische Hauptstadt der östlichen Costa del Sol zu sein. Seit mehr als 60 Jahren empfängt die Stadt jedes Jahr Tausende von Touristen, angezogen von den ausgezeichneten Stränden und den traumhaften Landschaften, die von der imposanten Sierra Almijara geprägt sind. Anlässlich des Internationalen Tages des Tourismus, der an diesem Samstag begangen wird, feiert die Stadtverwaltung an diesem Wochenende erneut die wichtigste Industrie der Region Axarquía.

Die östlichste Küstengemeinde der Provinz wird die 19. Ausgabe des Tourismustages 2025 mit einem vollen Programm feiern, wie der Bürgermeister von Nerja, José Alberto Armijo (PP), in Begleitung der Stadträtin für Tourismus, Ana María Muñoz (PP), des Vizepräsidenten von AEHCOS, Damian Toboso, und des Präsidenten der Open Mall, Enrique Lopez Cuenca, ankündigte.

Life Adventure S.L. und Educare Aventura S.L. sowie das Programm «Andalucía en tu sombrilla» von Cope werden ausgezeichnet.

Die zentrale Feier findet am Samstag, 27. September, um 11 Uhr, in den Gärten der Höhle von Nerja statt, wo die Preise für den Ehrentouristen und die Tourismusauszeichnungen des Jahres 2025 verliehen werden.

In dieser Ausgabe wird das Model und die Moderatorin Eva Ruiz aus Málaga als Ehrentouristin ausgezeichnet. Darüber hinaus werden in dieser Ausgabe sechs Tourismusauszeichnungen verliehen: in der Kategorie Sport an Jesús Capitán Prada „Capi«, in der Kategorie Unternehmen und Aktivtourismus an Life Adventure S. L. und Educare Aventura S. L. sowie in der Kategorie Medien an die Sendung „Andalucía en tu sombrilla« des Radiosenders Cadena COPE.

Unternehmer

Die Preise werden auch posthum an Antonio Som Cerezo in der Kategorie Tourismusförderung, die bei dieser Gelegenheit an Fotografen verliehen wird, und an den Geschäftsmann Miguel Ángel Lozano Lorenzo, der seit 1990 das Hotel Perla Marina geleitet hatte, verliehen.

Die Stadträtin für Tourismus betonte, dass diese Nominierungen die institutionelle Unterstützung aller städtischen Fraktionen und des sektoralen Rates für Tourismus und Strände haben. «Für unser Rathaus ist der Tourismus ein wichtiger wirtschaftlicher und sozialer Motor. Deshalb feiern wir den Touristentag von Nerja im Rahmen des Welttourismustages, um jene Personen, Unternehmen oder Einrichtungen zu würdigen, die zur Konsolidierung der Tourismusmarke Nerja beigetragen haben», fügte sie hinzu.

Die Feierlichkeiten finden vom 26. bis 28. September statt und umfassen zahlreiche Aktivitäten für alle Zielgruppen. Auf der Plaza de España wird ein Markt eingerichtet, der Gastronomie, Musik und gute Stimmung verbindet. Am Freitag, dem 26. September, um 22 Uhr tritt Decai auf, am Samstag, dem 27. September, um 22.30 Uhr Melón Diesel und am Sonntag, dem 28. September, um 22 Uhr La Guardia. Das Programm wird durch kostenlose Führungen durch die Altstadt ergänzt, die für Samstag und Sonntag geplant sind und für die man sich vorher im Fremdenverkehrsbüro anmelden muss.