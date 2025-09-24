Plenum von Vélez-Málaga bittet andalusische Regionalregierung nach dem Tod eines Anwohners um die Überwachung der nicht versiegelten Brunnen

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 24. September 2025 Teilen

Der Tod des 51-jährigen David Ruiz Hierrezuelo aus Velez, der nach einem Sturz in einen unverschlossenen Brunnen starb, schockierte die Hauptstadt der Axarquia Anfang des Monats. Die Familie und die Anwohner beklagten sich, dass sein Verlust «hätte vermieden werden können, wenn das Bohrloch, das seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr genutzt wurde, ordnungsgemäß abgegrenzt, eingezäunt und verschlossen worden wäre», wie es nach seinem Tod geschehen ist. In Erwartung einer endgültigen Klage der Angehörigen vor Gericht wurde am Dienstag ein Antrag von Andalucía por Sí diskutiert und einstimmig angenommen, der unter anderem fordert, dass die Junta de Andalucía die unverschlossenen Bohrlöcher in der Gemeinde Axarquia überwacht.

Obwohl der Punkt einstimmig angenommen wurde, verlief er nicht ohne Kontroversen und erbitterte Debatten zwischen dem Zweiparteien-Regierungsteam, PP und GIPMTM, und den Oppositionsfraktionen, Andalucía por Sí, PSOE, Vox und dem fraktionslosen Ratsmitglied Elías García. Der Sprecher von Andalucía por Sí, José Pino, der den Antrag eingebracht hatte, wirft der Stadtverwaltung vor, dass die Umweltabteilung Seprona der Guardia Civil «das Rathaus schon lange vorher vor der Existenz des Brunnens gewarnt» habe, in dem Ruiz Hierrezuelo starb. «Die Informationen waren vorhanden, niemand hat etwas unternommen», beklagte er und forderte «eine dringende Untersuchung, damit die Wahrheit ans Licht kommt».

Die Fraktionen Vox und PSOE haben die «Einhaltung des Gesetzes» und Hilfe für die Familie des Verstorbenen gefordert. «Wir glauben, dass Prävention keine Option, sondern eine Verpflichtung ist. Wir unterstützen diesen Antrag, um einen Schritt nach vorne zu machen, damit das Rathaus von der Junta de Andalucía und den privaten Eigentümern die Einhaltung des Gesetzes verlangt», sagte der Sprecher der ultrarechten Partei, Javier Herreros. «Wir müssen der Familie die größtmögliche Unterstützung zukommen lassen, was auch immer sie braucht, psychologische Unterstützung, weil sie eine sehr schlimme Zeit durchmacht, und juristische Unterstützung, sie müssen sich verteidigen und die Verantwortlichkeiten müssen geklärt werden», sagte der Sprecher der Sozialisten, Víctor González.

«Dieser Punkt hätte niemals zum Gegenstand einer politischen Debatte werden dürfen»

Die Sprecherin der PP-Stadtratsfraktion, Lourdes Piña, kritisierte ihrerseits Pino. «Dieser Punkt hätte niemals Gegenstand einer politischen Debatte werden dürfen. Von Herrn Pino hätten wir aufrichtig vieles erwarten können, aber wir hätten nie gedacht, dass er in der Lage sein würde, eine Tragödie zu nutzen, um Politik zu machen. Ich denke, das ist eine Grenze, die keiner von uns 25, die hier anwesend sind, überschreiten sollte», sagte die PP-Stadträtin.

Der Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), erklärte seinerseits, dass «vom ersten Moment an, als ich von der Existenz des Brunnens erfuhr», «Präventivmaßnahmen» ergriffen wurden, wobei die gerichtliche Untersuchung vor Ort stets berücksichtigt wurde. «Sobald es möglich war, wurde das Loch vollständig versiegelt», sagte der Stadtrat von Velez.

Gesetzgebung

Zu den vier von der Formation Andalucía por Sí vorgeschlagenen Vereinbarungen, die das Plenum in seinem Antrag annehmen sollte, gehört, «der Familie des Verstorbenen, den Freunden und Verwandten unser aufrichtiges Beileid und unser Mitgefühl auszusprechen». Zweitens soll das Rathaus von Vélez-Málaga «die Eigentümer aller privaten Grundstücke mit und ohne Brunnen verpflichten, diese einzuzäunen, zu säubern und zu sichern, sowie die öffentlichen Grundstücke in demselben Zustand der Sauberkeit und Sicherheit zu erhalten».

Drittens schlug der Antrag vor, dass der Stadtrat «dringend eine Verwaltungsuntersuchung einleitet, um herauszufinden, ob diese lokale Behörde sorgfältig gehandelt hat, da der Stadtrat, der von der Zweiparteienregierung aus PP und GIPMTM regiert wird, nach der Entdeckung der Leiche versicherte, dass »sie die Akte überprüfen, da der Eigentümer bereits mehrmals zum Handeln aufgefordert wurde«. Schließlich forderte Andalucía por Sí in seinem Antrag an die Junta de Andalucía die »strikte Einhaltung« von Artikel 53 des andalusischen Wassergesetzes 9/2010 in der gesamten Gemeinde.

Konkret heißt es in dieser Rechtsvorschrift, dass «der Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich stillgelegte Brunnen befinden, verpflichtet ist, diese zu versiegeln, nachdem er das zuständige regionale Wasserministerium benachrichtigt hat». «Befinden sich die Brunnen auf öffentlichem Grund, so ist derjenige dazu verpflichtet, der das Recht zur privaten Nutzung hat». In der Verordnung heißt es weiter: «Die Bedingungen für die Versiegelung und Überprüfung stillgelegter Brunnen werden durch eine Verordnung festgelegt».

Pino beschuldigte die Zweiparteienregierung auch, die tatsächlichen Kosten des Flugshow weiterhin zu verschweigen.

Bei Nichteinhaltung dieser gesetzlichen Verpflichtung und unbeschadet des eventuellen Erlöschens der Konzession und der entsprechenden Sanktionen verlangt das zuständige regionale Wasserministerium durch entsprechende, an den Inhaber gerichtete und nach dessen Anhörung erlassene Vollstreckungsbescheide, «dass die aufgegebenen oder stillgelegten Brunnen so verschlossen werden, dass eine Beeinträchtigung der Grundwasserkörper verhindert wird».

Nach Ablauf der in der regionalen Verordnung eingeräumten Frist kann das zuständige regionale Wasserministerium «auf Antrag des Eigentümers und auf dessen Kosten die Abdichtungsarbeiten subsidiär durchführen». «Es scheint, dass diese autonome Bestimmung in unserer Gemeinde nicht angewandt wird», sagte der Sprecher von Andalucía por Sí in Velez-Malaga.

Air Festival

Andererseits lehnte die Sitzung auch einen Antrag der Fraktion von Andalucía por Sí ab, das Flugfestival Air Show in Torre del Mar aufgrund seiner hohen Kosten abzuschaffen, die die Fraktion auf zwei Millionen Euro bezifferte. Der Bezirksbürgermeister von Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), widersprach diesen Angaben und hat auf die «positiven wirtschaftlichen Auswirkungen» dieser Veranstaltung verwiesen. «Mit 205.000 Euro tatsächlichen Kosten, geschätzten 100.000 Besuchern, die durchschnittlich 18 Euro ausgaben, beträgt die wirtschaftliche Auswirkung 1,8 Millionen Euro. Sagen Sie mir, welche Veranstaltung in dieser Stadt organisiert wird, die eine solche Auswirkung hat», argumentierte der erste stellvertretende Bürgermeister von Velez-Malaga.

Pino warf der Regierung vor, die tatsächlichen Kosten der Veranstaltung zu verschleiern. «Es ist eine Geldverschwendung, zu einer Zeit, in der wir einen technischen Ruin haben», sagte der Sprecher von Andalucía por Sí , der den Finanz-Stadtrat Manuel Gutiérrez (PP) dafür kritisierte, dass er eine angebliche «Medienschikane» angeprangert hatte.

«Die Airshow von Torre del Mar ist eine Geldverschwendung, und das in einer Zeit, in der wir einen technischen Ruin haben». José Pino Sprecher von Andalucía por Sí

Ebenfalls angenommen wurde der Vorschlag des Bürgermeisters, dass die Stadt dem Gesetzesdekret der Junta zur Erhöhung der für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehenden Flächen beitritt. Der Antrag zielt darauf ab, dass sich die Gemeinde den Maßnahmen des genannten Gesetzestextes anschließt, der am 4. März unterzeichnet wurde und mit dem Ziel in Kraft tritt, dringende und außerordentliche Maßnahmen im Bereich des Wohnungsbaus durchzuführen, um die Verfügbarkeit von Grundstücken für den Bau von Sozialwohnungen in Andalusien zu erleichtern. Der Bürgermeister betonte, dass ein solcher Beitritt «die Beschleunigung der Fristen und die Anpassung an einen bestimmten Zeitrahmen für den Bau neuer Immobilien» bedeutet.

Sozialer Wohnungsbau

Lupiáñez vertrat daher die Ansicht, dass «Maßnahmen wie die Einhaltung des Gesetzesdekrets oder alle Maßnahmen, die einen Ausweg für unsere Anwohner bieten können, als vorrangig angesehen werden sollten, um die aktuellen Probleme zu lösen». Die Verabschiedung dieses Vorschlags, dem eine Studie der Abteilung für Stadtplanung und Architektur der regionalen Verordnungen vorausging, wurde als «eine günstige und zweckmäßige Maßnahme zur Behebung des latenten Ungleichgewichts zwischen der aktuellen Nachfrage nach Grundstücken für den sozialen Wohnungsbau und dem verfügbaren Angebot auf lokaler Ebene» bewertet.

Im Anschluss an die vorliegenden Berichte hat das Plenum die Zustimmung der Gemeinde Vélez-Málaga zu den Maßnahmen des Gesetzesdekrets 1/2025 über den Wohnungsbau im Gemeindegebiet ratifiziert, die unter anderem die Nutzung des Wohngebiets für den geförderten Wohnungsbau auf Grundstücken und Gebäuden, die von den städtebaulichen Instrumenten als Büro-, Gewerbe-, Hotel- oder Gemeinschaftsunterkünfte eingestuft werden, als alternative Nutzung auf städtischen Grundstücken vorsehen.

Eine Erhöhung der Anzahl der Wohnungen um 20 % und eine Erhöhung der bebaubaren Fläche auf unbebauten Grundstücken für den sozialen Wohnungsbau um 10 % wurde genehmigt.

Dieser Antrag sieht auch eine Erhöhung der Wohndichte um 20 % auf bestehenden Grundstücken und Gebäuden auf allen städtischen Grundstücken vor, die in der Planung als Wohngebiet für den freien Wohnungsbau eingestuft sind, vorausgesetzt, dass das entstehende Gebäude vollständig für öffentlich geförderte Wohnungen genutzt wird. Darüber hinaus soll eine Erhöhung der Wohnungsdichte um 20 % und eine Erhöhung der Bebaubarkeit von unbebauten Grundstücken für den sozialen Wohnungsbau um 10 % genehmigt werden, wobei die Bestimmungen des Gesetzesdekrets der Junta de Andalucía stets einzuhalten sind.

Zurückgewonnenes Wasser

Andererseits hat das Plenum einstimmig den Antrag angenommen, mit dem Vox Maßnahmen zur Beendigung der Probleme der Landwirte forderte, die gezwungen sind, mit rückgewonnenem Wasser aus der Kläranlage Peñón del Cuervo zu bewässern. Herreros prangerte in einer Erklärung an, dass das rückgewonnene Wasser aus der Kläranlage Peñón del Cuervo «zu einer Quelle von Konflikten und einer Verschlechterung des landwirtschaftlichen Gefüges geworden ist», da die vom Labor Tecnolab durchgeführten Analysen bestätigen, dass das für die Bewässerung verwendete Wasser die empfohlenen Grenzwerte für die elektrische Leitfähigkeit, Nitrate, Phosphor, Chloride, Bikarbonate, Natrium und Kalium überschreitet.

«Die Landwirte bewässern ihre Höfe mit Brackwasser, das einen hohen Gehalt an gelösten Salzen aufweist, die die Pflanzenwurzeln schädigen, die Bodenstruktur verändern und die Produktivität der Ernten alarmierend verringern», prangerte Herreros an. Mit der Verabschiedung dieses Antrags, der von allen Gemeindefraktionen unterstützt wurde, verpflichtet sich die Stadtverwaltung von Vélez-Málaga, regelmäßige, unabhängige und öffentliche Analysen der Qualität des in den Guaro-Plan eingeleiteten Brauchwassers durchzuführen, um seine Eignung für die landwirtschaftliche Bewässerung zu gewährleisten; die den Landwirten für die Nutzung des Brauchwassers in Rechnung gestellten Tarife dringend zu überprüfen, sie proportional zu seiner tatsächlichen Qualität anzupassen und Mechanismen für eine direkte Entschädigung im Falle von Schäden aufgrund des Salzgehalts einzurichten; und die Ausführung der für die Region Axarquia notwendigen hydraulischen Infrastrukturen zu beschleunigen.