Poesie aus Al-Andalus anhand von Konzerten neu entdecken

Die Axarquía verfügt über ein bedeutendes architektonisches Erbe arabischen Ursprungs. Nicht umsonst war diese Region innerhalb des Königreichs Granada eines der letzten Gebiete, das nach über 800 Jahren muslimischer Herrschaft von den Christen zurückerobert wurde. Dieses Erbe, das viele der 31 Gemeinden repräsentieren, zieht zahlreiche Touristen an.

Im Rahmen des Programms 'Innova Experiencia Andalusí', das letztes Jahr von der Tourismusabteilung des Gemeindeverbands Axarquía ins Leben gerufen wurde, läuft derzeit eine Konzertreihe, um die Poesie aus Al-Andalus wiederzuentdecken. Der Präsident des Gemeindeverbands, Jorge Martín, stellte zusammen mit der Vertreterin des Projekts der Gruppe Mawazín, Carmen Ruiz, und Mitgliedern der Band, diese 'Erlebniskonzerte' vor, die letzten Donnerstag im Museum von Nerja starteten. Mawazín bringt die Konzerte auch nach Granada, Canillas de Albaida, Rincón de la Victoria und Árchez. «Das Projekt Innova Experiencia Andalusí bietet uns großartige Möglichkeiten, unser reiches maurisches Erbe zu präsentieren und neue touristische Möglichkeiten zu schaffen. Nach Erlebnisrouten und gastronomischen Workshops ist es jetzt an der Zeit, sich mit der Musik zu befassen, in der unsere Kultur verwurzelt ist», so Martín.

Die Gruppe Mawazín besteht aus Paloma Lirola (Sängerin), Esther Isla (Flöte), María Otaola (Geige) und Inma Lapeira (Erzählung, Gesang, Perkussion und Becken). Mawazín bietet ein didaktisches Konzert, in dem Texte maurischer Autoren aus der Axarquía in ihrer Originalsprache, dem Arabischen, sowie ein traditionelles Lied aus der lokalen Folklore und ein weiteres sephardisches Lied vorgetragen werden. Während der einstündigen Veranstaltung werden Bilder projiziert, die in Kombination mit Erklärungen zur Geschichte, den Autoren und ihren Texten dazu dienen, «dieses wichtige Erbe unserer Region besser zu verstehen». Die Gedichte werden in ihrer Originalsprache – Arabisch, Spanisch und Sephardisch – gesungen, und ihre Übersetzungen werden vorgelesen und projiziert, so dass sie vom Publikum leicht verstanden werden können.

Konzerttermine

Die weiteren Konzerte finden am 4. Juli in der Casa del Chapiz in Granada, am 12. Juli in der Ermita de Santa Ana in Canillas de Albaida, am 25. Juli um 21 Uhr in Rincón (Ort steht noch nicht fest) und am 8. August auf der Plaza del Alminar in Árchez statt. Zu den Auftritten in Canillas de Albaida und Árchez fahren ab 17 Uhr Busse von den Busstationen in Vélez-Málaga und Torre del Mar. Vor dem Konzert wird noch eine Führung durch die Gemeinde geboten. Die Rückfahrt findet gegen 21.30 Uhr statt. Für die Veranstaltungen ist eine Anmeldung per E-Mail an europa@mancomunidadaxarquia.com notwendig.