PSOE stellt Misstrauensantrag, um der PP das Bürgermeisteramt von Totalán zu entreißen

Eugenio Cabezas Totalán Dienstag, 15. April 2025 Compartir

Ein neuer Misstrauensantrag in der Provinz Málaga steht kurz bevor. Totalán, ein Dorf im Landesinneren der Axarquía mit nur 800 Einwohnern in der Nähe von Rincón de la Victoria , wird noch vor Ende April seinen Bürgermeister wechseln. Die PSOE wird mit Miguel Ángel Escaño, der bereits zwischen 2007 und 2023 Stadtrat war, das Bürgermeisteramt zurückerobern und es der PP entreißen, die mit Víctor Martín in Minderheit regiert.

Möglich wird der Misstrauensantrag durch die Unterstützung durch die unabhängige Stadträtin Margarita Blanco, da PP und PSOE mit jeweils drei Abgeorneten gleichviel Stadträte besitzen. Nach den letzten Kommunalwahlen hatte Blanco mit ihrer Stimme die PP an die Gemeinderegierung gebracht.

Die unabhängige Stadträtin, von Beruf Architektin , begründete die Änderung ihrer Haltung damit, «dass Totalán nach fast zwei Jahren wie gelähmt sei, die Menschen seien verzweifelt». «Das Einzige, was die PP-Gemeinderegierung tut, ist, Werbung für den Tourismus zu machen wie beispielsweise auf der Tourismus-Messe Fitur in Madrid, um Touristen in ein Dorf zu locken, in der es nichts Interessantes für Touristen gibt», sagte Blanco der Zeitung SUR.

«Die PP hat monatelang gegen alle meine Vorschläge gestimmt, und in diesen zwei Jahren wurde nichts von dem umgesetzt, was wir im Juni 2023 vereinbart hatten», sagte Blanco.

«Ich werde nicht in die Regierung gehen»

Blanco versicherte, dass sie mit den Sozialisten vereinbart habe, eine Reihe anstehender Projekte durchzuführen und zu fördern. «Ich werde der Regierung nicht beitreten, aber ich bin hier, um sie zu beraten, da ich immer bereit war, für Totalán zu arbeiten», sagte sie.

Als konkrete Gründe für den Misstrauensantrag nannten die PSOE-Stadträte und die unabhängige Stadträtin «den Vertrauensverlust in die Führung der derzeitigen Regierungsmannschaft, die Ineffizienz bei der Verwaltung der öffentlichen Mittel, die mangelnde Transparenz bei den für die Gemeinde relevanten Entscheidungen, die ungleiche Behandlung der Einwohner und den Bruch von Pakten, Vereinbarungen und Verpflichtungen im institutionellen Bereich». «Mit dieser Initiative streben wir die Wiederherstellung einer verantwortungsvoll, transparent und effizient handelnden Gemeindeverwaltung an, die sich für das Gemeinwohl und die nachhaltige Entwicklung von Totalán einsetzt», betonten beide Parteien.

Im Zuge des Misstrauensantrags wird Miguel Ángel Escaño als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters vorgeschlagen. Dieser hat ausdrücklich erklärt, dass er «dieses Amt annimmt». «Er wird die Verantwortung übernehmen, ein neues Regierungsteam zu leiten, das sich dem Dialog, der Bürgerbeteiligung und der Förderung eines Programms verschrieben hat, das die Prioritäten und Wünsche der Einwohner von Totalán widerspiegelt», heißt es abschließend in dem von den Stadträten vorgelegten Dokument.