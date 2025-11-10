Das erste Senioren-Cohousing in Rincón de la Victoria ist nun Realität

José Rodríguez Cámara Rincón de la Victoria Montag, 10. November 2025 Teilen

Mit einem Lied von Serrat endete die Einweihungsfeier des neuen Wohnzentrums, das auf den Namen Tartessos Cohousing Senior Málaga getauft wurde.

20 Arbeitsplätze entstehen durch das Projekt, das außerdem 25 Prozent der Pflegeplätze in Rincón zur Verfügung stellt

Das Gebäude in der Avenida Picasso 13 ist eine Wohnanlage ohne feste Eigentümer. Das Besondere daran: Obwohl es wie ein typisches Mehrfamilienhaus mit Gemeinschaftsräumen, Swimmingpool und Gärten aussieht, ist es das Ergebnis der gemeinschaftlichen Anstrengung von Rentnern und Menschen, die kurz vor dem Ruhestand stehen. Sie haben jeweils rund 140.000 Euro Kapital beigesteuert und erhalten im Gegenzug das Nutzungsrecht an den Wohnungen, das sie an ihre Nachkommen vererben können.

Das Ergebnis dieser gemeinsamen Bemühungen, die 2019 mit der Suche nach einem geeigneten Grundstück – einem ehemaligen Kloster und Exerzitienhaus – begannen, ist eine Investition von 11 Millionen Euro. 65 Mitglieder und doppelt so viele Menschen auf der Warteliste möchten diese Möglichkeit nutzen. Das Projekt schafft 20 Arbeitsplätze und bietet 25 Prozent seiner Betreuungsplätze kostenlos für Einwohner von Rincón de la Victoria an, was das Engagement für die Gemeinschaft unterstreicht.

Dieses System ist so konzipiert, dass niemand die Gemeinschaft verlassen muss, bis seine Zeit gekommen ist, selbst bei schwerer Pflegebedürftigkeit. Den Mitgliedern dieser Gemeinschaft wird die gesamte notwendige Pflege in ihrer eigenen Residenz in Tartessos garantiert. Dies erklärt der Präsident der Genossenschaft, José Antonio López, der betont, dass dieses Wohnprojekt das größte in Spanien und ein wahrer Maßstab ist.

«Nicht gewinnorientiert»

Das Vorhaben, das «nicht spekulativ ist, da es keinen Profit anstrebt», wie der Präsident der Genossenschaft betonte, wurde nach Verhandlungen mit dem Rathaus Wirklichkeit, das den Bau auf einem für die soziale Nutzung vorgesehenen Grundstück ermöglichte. Bürgermeister Francisco Salado, der bei der Einweihung anwesend war, erinnerte sich daran, dass er zu Beginn dieser Idee «einige Risiken» einging, «mit dem Ziel, das Gemeinwohl zu erreichen». Angesichts der bereits abgeschlossenen Arbeiten und einiger noch ausstehender Einzelheiten zeigte sich der Ratsherr überzeugt, dass das System, das eine echte Alternative zur Erleichterung des Zugangs zu Wohnraum für alle Altersgruppen darstellt, nach dem Beispiel von Tartessos auf das übrige Málaga und Andalusien ausgedehnt werden kann und mit der Unterstützung der zuständigen Verwaltungen auch andere Gemeinden erreichen wird.

Es handelt sich um «eine Gruppe von Wohneinheiten, in denen es keine Eigentümer gibt»

Der Grundstein für die «Senioren- oder Silberwohnanlage», die für Menschen gedacht ist, die ihr Arbeitsleben bereits hinter sich haben, wurde im Jahr 2023 gelegt. Bei der Einweihung wurde er von María del Mar García Torres vom Andalusischen Verband der Genossenschaftsunternehmen, der beratend an der Umsetzung dieser Initiative mitgewirkt hat, und José Morgado, einem der Vorsitzenden des Verwaltungsrats, der die Wohnanlage verwaltet, symbolisch wieder eingegraben. Außerdem enthüllten zwei der Mitglieder, Eduardo Pérez und Carlos Herrero, das Band an der Gedenktafel, die am 7. November angebracht wurde.

Ein «Fest» für die Genossenschaftsmitglieder, die sehen, dass ihre Bemühungen nicht auf taube Ohren stoßen, an dem auch der Schwimmer Christian Jongeneel als Vertreter der Vicente-Ferrer-Stiftung, die Tartessos sponsert, der Stadtrat für ältere Menschen, Nacho Cuadra, und der Stadtrat für Bauwesen, Sergio Díaz, teilnahmen.