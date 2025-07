Rincón ist Standort der andalusischen Meisterschaft im Skateboarden

Skatepark Ignacio Echeverría in Rincón de la Victoria.

SUR Rincón de la Victoria Donnerstag, 24. April 2025 Teilen

Im Skatepark Ignacio Echeverría in Rincón de la Victoria wird am 17. Mai die andalusische Skateboard-Meisterschaft 2025 ausgetragen. Dies gab der Sportstadtrat Antonio José Martín bekannt. «Vor einigen Monaten haben wir bei den 1. International Skate Open 'Rincón Rampage' ein Skatefestival mit Hunderten von Fahrern erlebt. Nun ist unser Skatepark erneut der Standort für ein Event auf höchstem Niveau, bei dem die besten Skater unserer Gemeinde versuchen, die Spitzenplätze zu erreichen», erklärte Martín. Bei dem Wettbewerb in der Kategorie Street werden Preise von insgesamt 1.700 Euro vergeben. Ferner gilt die Wertung auch für die andalusische Rangliste, wobei der Wettbewerb auch anderen Skatern von außerhalb Andalusiens offen steht. «Die Veranstaltung dient dazu, die neuen andalusischen Meister zu ermitteln, die derzeit Rafa Bocanegra und Natalia Muñoz heißen», sagte Eduardo García Villalón Jiménez, technischer Direktor des andalusischen Skateboard-Komitees.

Die Meisterschaft wird in einer Kategorie für männliche und einer für weibliche Teilnehmer ausgetragen. Der Erstplatzierte einer jeden Kategorie erhält jeweils 500 Euro; der zweite Platz wird mit je 250 Euro und der dritte Platz mit je 100 Euro dotiert. Die Wettbewerbsregeln sowie das Anmeldeformular sind beim andalusischen Skateboardverband erhältlich. Die Anmeldefrist endet am 15. Mai.