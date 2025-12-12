In Rincón de la Victoria als vermisst gemeldete Frau wieder aufgetaucht
Die Spur der 25-Jährigen hatte sich am 6. November verloren
José Rodríguez Cámara
Rincón de la Victoria
Freitag, 12. Dezember 2025
Das Nationale Zentrum für vermisste Personen, das dem Innenministerium untersteht, hat den Aufruf zur Mithilfe bei der Suche nach Milagros H. F., einer jungen Frau von 25 Jahren, die zuletzt am 6. November in Rincón de la Victoria gesehen wurde, deaktiviert.
Ministerielle Quellen haben die Entdeckung des Mädchens durch die staatlichen Sicherheitskräfte bestätigt, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen in diesem Fall zu nennen.
