In Rincón de la Victoria als vermisst gemeldete Frau wieder aufgetaucht

José Rodríguez Cámara Rincón de la Victoria Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Das Nationale Zentrum für vermisste Personen, das dem Innenministerium untersteht, hat den Aufruf zur Mithilfe bei der Suche nach Milagros H. F., einer jungen Frau von 25 Jahren, die zuletzt am 6. November in Rincón de la Victoria gesehen wurde, deaktiviert.

Ministerielle Quellen haben die Entdeckung des Mädchens durch die staatlichen Sicherheitskräfte bestätigt, ohne jedoch weitere Einzelheiten zu den Ermittlungen in diesem Fall zu nennen.

In solchen Fällen können sich Personen, die Hinweise geben können, an die 091 der Nationalpolizei oder an die Guardia Civil unter der Nummer 062 sowie an das Nationale Zentrum für vermisste Personen wenden.