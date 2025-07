Parade mit Pferdekutschen am 'Día del Caballo' zum Abschluss der Feria von Rincón de la Victoria

SUR Rincón de la Victoria Freitag, 18. Juli 2025 Compartir

Am 20. Juli findet in Rincón de la Victoria zum Abschluss der am Dienstag begonnenen Feria der traditionelle 'Tag des Pferdes' statt. Rund 70 Pferde und ein Dutzend Kutschen von Reitzentren aus der Gemeinde, wie der Escuela Hípica Los Nogales und dem Centro Ecuestre Cuadra de Antonio, sowie aus nahegelegenen Orten wie Torre del Mar, Benajarafe, Moclinejo, El Palo, Olías und Totalán sind beim Día del Caballo vertreten. Darüber hinaus nehmen auch Privatpersonen teil.

Die offizielle Parade beginnt zwischen 13 und 14 Uhr an der Plaza Al Ándalus und führt über die Avenida de la Candelaria und den Camino Viejo de Vélez bis zur Calle Andalucía.

Die Stadträtin für Feste, Paz Couto, hob «das Interesse an dieser traditionellen Veranstaltung» hervor, und kündigte an, dass in diesem Jahr sechs Geldpreise im Gesamtwert von 850 Euro in den Kategorien beste Reiter (Kinder und Erwachsene), beste Kutsche und beste Gruppe vergeben werden.

Bürgermeister Francisco Salado betonte die wichtige Bedeutung, «Traditionen wie diese attraktive Parade durch unsere Ortschaft zu bewahren, bei der das Publikum Pferde, Kutschen und Reiter in angemessener Kleidung bewundern kann«.

Wer im Flamenco-Kleid erscheint, kann sich diesmal mit den Pferdekutschen fotografieren lassen oder sogar einen Ausritt machen, wie die Stadträtin ankündigte.

Die Preisverleihung findet um 18 Uhr auf der Plaza Al Ándalus statt. Für die Teilnahme an der Parade ist die Vorlage einer Zugangskarte und angemessene Kleidung zwingend erforderlich, betonte Couto.