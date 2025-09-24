Rincón de la Victoria plant eine Tiefgarage in La Cala del Moral mit 257 Stellplätzen

SUR Rincón de la Victoria Mittwoch, 24. September 2025 Teilen

Das Rathaus von Rincón de la Victoria unternimmt weiterhin Schritte, um die neue öffentliche Tiefgarage in La Cala del Moral zu verwirklichen. Wie Bürgermeister Francisco Salado auf der außerordentlichen Plenarsitzung der Gemeinde am Dienstag ankündigte, wird derzeit eine Studie zur wirtschaftlichen Machbarkeit erstellt, die der Ausschreibung des Projekts auf der Plaza La Laguna vorausgeht.

Ein Projekt, das, wie Stadtrat Francisco Salado erklärt, «dem enormen Bedarf an Parkplätzen in La Cala del Moral entspricht» und für das bereits die geotechnische Studie, die Machbarkeitsstudie und das Vorprojekt vorliegen.

«Dies ist ein weiterer Schritt, bevor das Lastenheft erstellt wird und die Arbeiten ausgeschrieben werden können. Es handelt sich um ein sehr wichtiges Projekt, das den Bewohnern von La Cala del Moral 257 neue Parkplätze bieten wird», so Salado.

Das Vorprojekt sieht eine bebaute Gesamtfläche von 8.714 Quadratmetern vor, die sich auf drei Stockwerke verteilt und etwas mehr als 5 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer kostet. Die Tiefgarage wäre dreistöckig, aber auf dem Dach der Tiefgarage «würde ein öffentlicher Raum für die Entwicklung eines 2.000 Quadratmeter großen Platzes geschaffen und eine Fläche von 400 Quadratmetern wäre für den Bau eines Gebäudes für öffentliche Einrichtungen reserviert», erklärte Salado.

Der Stadtrat für Stadtplanung und Großprojekte, Miguel Ángel Jiménez, sagte: «Eine der kompletten Etagen wird für den Direktverkauf an die Bewohner des Viertels bestimmt sein, eine weitere für Abonnenten und die dritte für die Rotation».

Andererseits teilte Salado mit, dass bis Ende 2025 ein Projekt ausgearbeitet werden soll, um das Erdgeschoss des Rubén-Ruzafa-Pavillons in Torre de Benagalbón als öffentliches Parkhaus mit 88 Parkplätzen für Autos und 28 für Motorräder zu nutzen.

«Das Sportzentrum Rubén Ruzafa ist zum Mittelpunkt unseres sportlichen Lebens geworden, und es besteht die dringende Notwendigkeit, Parkplätze für die Tausenden von Nutzern zu schaffen, die den Sportkomplex besuchen», sagte der Bürgermeister.

Das Projekt, das derzeit ausgearbeitet wird, sieht fast einhundert Parkplätze im Untergeschoss des Pavillons vor. Der Stadtrat beabsichtigt, das Projekt im ersten Quartal 2026 auszuschreiben.

Die öffentlichen Parkplätze in La Cala del Moral und Torre de Benagalbón sind Teil einer gemeinsamen Strategie der Gemeindeverwaltung zur Verringerung der Parkplatznot, die zwei weitere Projekte in Rincón de la Victoria und Benagalbón umfasst.

Für die Tiefgarage in Rincón de la Victoria liegt nun eine Machbarkeitsstudie vor, die zwei Alternativen für die Plaza Miguel Cerezo mit 173 bis 264 Stellplätzen umfasst. Der Bereich Stadtplanung und Großprojekte verfügt bereits über den geotechnischen Bericht und die Durchführbarkeitsstudie für dieses Projekt.

Andererseits arbeitet das Rathaus auch an einem Projekt für ein öffentliches Parkhaus in Benagalbón. «Im Jahr 2023 haben wir das Machbarkeitsprojekt ausgearbeitet, und jetzt arbeiten wir an der städtebaulichen Planung, um das Grundstück zu erhalten. Das ist ein verwaltungstechnischer Prozess, der nicht einfach ist, aber wir arbeiten daran», erklärt Jiménez.

Es sei auch daran erinnert, dass in den letzten zwei Jahren zwei Parkzonen in Rincón de la Victoria und Torre de Bengalbón eingerichtet wurden, in denen fast 500 Parkplätze an strategischen Standorten zur Verfügung stehen.