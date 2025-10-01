Rincón de la Victoria verbessert die Verkehrssicherheit im Ortsteil Benagalbón mit neuen Gehsteigen

Abschnitt, in dem die Arbeiten durchgeführt werden sollen.

Das Rathaus von Rincón de la Victoria wird die Arbeiten für den Bau eines neuen Gehsteigs durchführen, der das Stadtzentrum von Benagalbón über die Straßen MA-3200 und MA-3119 mit der Calle La Loma verbinden wird.

Das Projekt mit einem Budget von 89.287 Euro und einer Laufzeit von zwei Monaten zielt darauf ab, die Mobilität der Fußgänger und die Sicherheit im Straßenverkehr in diesem Bereich der Gemeinde zu verbessern, in dem es bisher keine angemessene Fußgängerinfrastruktur gab.

Der Stadtrat für Bau und Dienstleistungen, Sergio Díaz, erklärte, dass diese Arbeiten «eine wesentliche Verbesserung der Zugänglichkeit und des Fußgängerverkehrs in diesem Gebiet bedeuten werden, indem sie das Wohngebiet La Loma mit dem Zentrum von Benagalbón verbinden, und zwar über die Straße, die derzeit keinen Bürgersteig für den sicheren Durchgang der Bewohner hat».

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, sagte: «Diese Arbeiten sind wichtig und Teil unseres Engagements, die Sicherheit und Zugänglichkeit in der gesamten Gemeinde zu verbessern. Mit diesem neuen Bürgersteig bieten wir dem Gebiet eine sichere und notwendige Infrastruktur für Fußgänger».

Die Arbeiten umfassen den Bau von Gehwegen mit Stahlbetonpflaster, bedruckten Oberflächen, Bordsteinen und Aussparungen für Fußgängerüberwege mit angepasster Beschilderung. Darüber hinaus werden Elemente der Verkehrssicherheit installiert, wie Treppen, Schutzzäune und neue vertikale Beschilderungen in Bereichen mit eingeschränkter Sicht.

Das Projekt umfasst auch den Bau einer Stützmauer in den Bereichen, in denen das Gelände tiefer liegt als die Fahrbahn, sowie erste Abbruch- und Erdarbeiten, einschließlich des Abbaus von Leitplanken und des Abtragens des bestehenden Straßenbelags.

Vorgesehen ist auch die Installation eines Regenwassernetzes mit Ablaufkanälen sowie die Installation von Straßenlaternen.