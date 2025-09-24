Sabor a Cómpeta bietet von Einheimischen zubereitete Gerichte aus fünf Kontinenten und Live-Musik

SUR Cómpeta Mittwoch, 24. September 2025 Teilen

Die Vizepräsidentin des Kommunalverbands der Axarquia, Marilé Muñiz, die Stadträtin für Tourismus und Kultur, Mónica Ruiz, und der Stadtrat für Einwohnerangelegenheiten, Marius Lawrence Jonker, haben das Veranstaltungsprogramm für die dritte Ausgabe der gastronomischen Veranstaltung «Sabor a Cómpeta» bekannt gegeben, die am Samstag, dem 27. September, ab 14 Uhr auf der Plaza de España stattfinden wird.

«Die Initiative hat sich mit nur drei Ausgaben als eine der begehrtesten gastronomischen Veranstaltungen der Axarquia konsolidiert. Viele Besucher kommen auch aus anderen Gegenden der Provinz Málaga, denn Cómpeta war schon immer ein sehr attraktives Ziel, um das Wochenende zu genießen», sagte Muñiz, die «die Schönheit des historischen Zentrums und die Lage im Naturpark der Sierras Tejeda, Almijara und Alhama» hervorhob.

«Aber Cómpeta ist auch stolz auf seine Multikulturalität. Dies spiegelt sich auch in seiner Küche wider. Sabor a Cómpeta ist eine gute Möglichkeit, die vielfältigen Gerichte der Bürger und die Küche ihrer jeweiligen Länder kennenzulernen», erklärte Muñiz und gratulierte gleichzeitig dem Stadtrat, der Bevölkerung und den teilnehmenden Vereinen „zu dieser Initiative, in die sie viel Zeit, Arbeit und Liebe investiert haben«.

Marius Lawrence Jonker, der für die ausländischen Residenten zuständige Stadtrat, stellte diese Initiative vor, die am 27. September gefeiert wird und bei der 27 verschiedene Gerichte angeboten werden. «In Cómpeta haben wir 50 Einwohner mit 50 verschiedenen Nationalitäten, die ständig in der Gemeinde leben. Im Rahmen von Sabor a Cómpeta werden sie mit viel Liebe typische Gerichte aus ihren jeweiligen Ländern kochen und damit zum Ausdruck bringen, wie sie das Leben in Cómpeta empfinden», erklärt Jonker.

„Es gibt Orte, an denen die Menschen gestresst leben, und andere, an denen sie Urlaub machen, aber nach Cómpeta kommen die Menschen, um zu leben«, ist sich der Stadtrat sicher. „Und wir tun dies nicht nur, damit uns die Touristen an diesem Wochenende besuchen, sondern auch für uns selbst, um unsere Seele und unser Herz zu teilen und zu geben, was wir können, denn der Erlös geht an gemeinnützige Organisationen wie die Caritas und das Projekt Todo Ayuda zum Schutz der Tiere«, fügte er hinzu.

«Wir haben Gerichte aus allen Kontinenten, und der Frauenverein ist für die Zubereitung der Gerichte aus Cómpeta zuständig. Die Musik ist die perfekte Ergänzung, um eine gute Zeit zu haben», versicherte er und betonte, dass «die Veranstaltung erst endet, wenn das Essen aufgegessen ist».

Die Stadträtin für Tourismus und Kultur, Mónica Ruiz, erklärte, dass «Sabor a Cómpeta mit der Idee geboren wurde, die kulturelle und gastronomische Vielfalt der Gemeinde Cómpeta zu fördern; und was wäre ein besserer Tag zum Feiern als der Tag, an dem unser Einwohner und Tourist des Jahres ausgezeichnet wird». «Es ist ein kostenloses Buffet, mit einer spannenden Mischung von Nationalitäten, und gleichzeitig auch eine Wohltätigkeitsveranstaltung», fasste Ruiz zusammen.

«Es gibt 27 Stände, aber es werden wahrscheinlich viel mehr Gerichte angeboten. Außerdem ist Cómpeta in diesem Jahr Austragungsort des III. Internationalen Gastronomiefestivals, das vom Kulturverein Antonio Montes organisiert wird, sodass wir auch die Kochkünste von Zelmira Bolaños Guarín aus Costa Rica genießen können«, kündigte Ruiz an.

Neben dem Essen, so Ruiz weiter, „gibt es Musikdarbietungen aller Genres, die diesen besonderen Tag unterhaltsam gestalten werden. Wir können uns auf Auftritte von DJ Bixo, En Camino, Piano Cat und Kees, Voodoo und Jennifer Singer«.

«Um den Verkauf zu erleichtern, haben wir dieses Jahr zusätzlich „Cómpeta Cash« eingeführt. Es wird in Scheckheften zu fünf oder zehn Euro erhältlich sein, und die Tapas kosten 2 Euro. Die Scheine können unterschrieben werden, um an einer Verlosung eines Produktkorbs teilzunehmen, die am Ende der Veranstaltung stattfindet. Der Erlös geht vollständig an Cáritas und das Projekt Todo Ayuda, welches sich um misshandelte oder ausgesetzte Tiere kümmern. So haben alle Spaß und gewinnen», betonte die Stadträtin.