Stadtrat von Vélez-Málaga will ungenutzte Brunnen absperren oder versiegeln lassen

Der Stadtrat von Vélez-Málaga hat den Antrag der Partei Andalucía por sí zur Absperrung und Versiegelung ungenutzter Brunnen und Bohrlöcher nach dem Tod des 51-jährigen David Ruiz Hierrezuelo , der nach einem Sturz in einen unverschlossenen Brunnen starb, aur seiner heutigen Sitzung verabschiedet.

Obwohl der Antrag einstimmig angenommen wurde, verlief er nicht ohne Kontroversen und erbitterte Debatten zwischen dem Zweiparteien-Regierungsteam, PP und GIPMTM, und den Oppositionsfraktionen, Andalucía por Sí, PSOE, Vox und dem fraktionslosen Ratsmitglied Elías García. Der Sprecher von Andalucía por sí, José Pino, der den Antrag eingebracht hat, wirft der Stadtverwaltung vor, dass die Umwelteinheit Seprona der Guardia Civil «das Rathaus schon lange vorher über die Existenz des Brunnens gewarnt hatte», in dem Ruiz Hierrezuelo starb. «Die Informationen blieben dort und niemand hat etwas unternommen», beklagte er und forderte «eine dringende Untersuchung, damit die Wahrheit ans Licht kommt».

Die Fraktionen Vox und PSOE haben die «Einhaltung des Gesetzes» und Hilfe für die Familie des Verstorbenen gefordert. «Wir glauben, dass Prävention keine Option, sondern eine Verpflichtung ist. Wir unterstützen diesen Antrag, um einen Schritt nach vorne zu machen, damit das Rathaus von der Junta de Andalucía und den privaten Eigentümern die Einhaltung des Gesetzes fordert», sagte der Sprecher der Partei, Javier Herreros. «Wir müssen der Familie die größtmögliche Unterstützung zukommen lassen, was auch immer sie braucht, psychologische Unterstützung, weil sie eine sehr schlimme Zeit durchmacht, und juristische Unterstützung, sie müssen sich verteidigen und die Verantwortlichkeiten müssen geklärt werden», sagte der Sprecher der Sozialisten, Víctor González.

Die Sprecherin der PP-Stadtratsfraktion, Lourdes Piña, kritisierte ihrerseits Pino. «Dieser Punkt hätte niemals Gegenstand einer politischen Debatte werden dürfen. Von Herrn Pino hätten wir aufrichtig vieles erwarten können, aber wir hätten nie gedacht, dass er in der Lage sein würde, eine Tragödie zu nutzen, um Politik zu machen. Ich denke, das ist eine Grenze, die keiner von uns 25, die hier anwesend sind, überschreiten sollte», sagte die PP-Stadträtin, die Pino vorwarf, «ein schmerzhaftes Thema in ein Schaufenster für sich zu verwandeln».