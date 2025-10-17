Streit in Vélez-Málaga wegen «Nichteinhaltung» der Vorschriften für standesamtliche Trauungen

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Freitag, 17. Oktober 2025 Teilen

Neue Kontroverse zwischen dem Zweiparteien-Regierungsteam PP und GIPMTM im Rathaus von Vélez-Málaga und den Oppositionsfraktionen Andalucía por Sí, PSOE, Vox und dem fraktionslosen Stadtrat Elías García, diesmal wegen der Regelungen für die Feier von standesamtlichen Trauungen in der Axarquía-Hauptstadt. Der Stadtrat für allgemeine Dienstleistungen, Juan Fernández Olmo (PP), erinnerte am Donnerstag «an die Wichtigkeit der Einhaltung der kommunalen Vorschriften», die die Feier von standesamtlichen Eheschließungen im Rathaus regeln, «nachdem er wiederholte Verstöße durch einige Oppositionsabgeordnete festgestellt hatte».

Fernández Olmo erläuterte in einer Pressemitteilung, dass das neue Reglement für zivile Hochzeiten im Rathaus von Vélez-Málaga in der Plenarsitzung vom 23. September 2024 verabschiedet und anschließend im Amtsblatt der Provinz (BOP), Nummer 125, vom 6. November 2024 veröffentlicht wurde.

Das Reglement über die Zivilehe wurde auf der Plenarsitzung vom 23. September 2024 angenommen

In dieser Verordnung ist festgelegt, dass die standesamtlichen Eheschließungen von allen Ratsmitgliedern der Gemeinde durchgeführt werden, «unter Berücksichtigung der Proportionalität der Gemeindegruppe, der sie angehören». «Diese Organisation garantiert, dass alle Paare, die sich im Rathaus trauen lassen wollen, dies rechtzeitig und in angemessener Form tun können», so der Stadtrat.

Ferner erinnerte die Delegation für allgemeine Dienste die Ratsmitglieder daran, dass sie ihre Schichten «rechtzeitig zugewiesen bekommen, damit sie sich gut organisieren und ihre persönlichen und beruflichen Termine miteinander in Einklang bringen können, um so einen korrekten Ablauf der Feierlichkeiten zu ermöglichen und mögliche Zwischenfälle in letzter Minute zu vermeiden», so Fernández Olmo.

«Mangelnde Kohärenz»

«Wir haben festgestellt, dass einige Abgeordnete der Opposition sich systematisch weigern, Trauungen im Rahmen ihres Dienstplans durchzuführen, und dabei alle möglichen Ausreden anführen. Wenn es jedoch um persönliche Wünsche oder eigene Verpflichtungen geht, willigen sie ein, sie durchzuführen. Dieser Mangel an Kohärenz verstößt nicht nur gegen die Vorschriften, sondern gefährdet auch die Feier so wichtiger Ereignisse für Familien wie eine standesamtliche Trauung», so Fernández Olmo.

Das Zweiparteien-Regierungsteam im Rathaus bestand auf der Notwendigkeit, diese Vorschriften einzuhalten, «um Gleichheit, Neutralität und das korrekte Funktionieren des Dienstes zu gewährleisten». «Es ist keine Frage der Politik, sondern der institutionellen Verantwortung und des Respekts gegenüber den Bürgern», fügte der Stadtrat hinzu.

«Eine ungerechtfertigte Ablehnung ist ein Mangel an Respekt für unsere Anwohner und für die Institution, die wir vertreten» Juan Fernández Olmo Stadtrat für allgemeine Dienstleistungen

Der Stadtrat erinnerte daran, dass jede standesamtliche Trauung «ein bedeutungsvoller Akt für die Paare und ihre Familien» ist und dass die Institution «dieser Bedeutung gerecht werden muss». «Wenn ein Stadtrat die Ehre hat, das Rathaus bei einer Hochzeit zu vertreten, tut er dies nicht in seinem eigenen Namen, sondern im Namen der ganzen Institution und der Stadt. Eine ungerechtfertigte Ablehnung ist ein Mangel an Respekt gegenüber den Einwohnern und der Institution, die wir vertreten», sagte er.

Fernández Olmo bekräftigte, dass das Regierungsteam «weiterhin für die strikte Einhaltung der Vorschriften sorgen wird». «Das Rathaus von Vélez-Málaga hat immer verantwortungsbewusst und engagiert für seine Einwohner gehandelt und wird dies auch weiterhin tun. Die Regeln sind dazu da, eingehalten zu werden, vor allem, wenn es darum geht, den Respekt und die Würde dieser Institution zu wahren», schloss er.

Die Sprecher der vier Oppositionsfraktionen äußerten gegenüber SUR ihre Meinung zur Kritik des Stadtrats. Der Vox-Stadtrat Javier Herreros erwiderte, er habe nur eine einzige Hochzeit getraut, «als ich an der Reihe war». «Wir von der PSOE machen alle Hochzeiten, um die man uns bittet, und die, die uns in diesen Schichten entsprechen, obwohl wir gegen die Vorschriften sind», sagte der Sprecher der PSOE, Víctor González, der die Zweiparteienregierung beschuldigte, die standesamtliche Trauung mit einer Zwangsverordnung zu belasten, die Menschen daran hindert, an dem Tag, zu der Zeit und an dem Ort zu heiraten, den sie wollen. «Sie dürfen nur freitags und samstags heiraten, zu eingeschränkten Zeiten und in kommunalen Einrichtungen», fügte der sozialistische Stadtrat hinzu.