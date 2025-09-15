Torrox feiert vom 18. bis 21. September sein Oktoberfest

SDA Torrox Montag, 15. September 2025 | Actualizado 19:51h. Teilen

Die Stadtverwaltung von Torrox hat heute eine neue Ausgabe des Oktoberfestes vorgestellt, das vom 18. bis 21. September auf dem Parkplatz neben dem Hotel Iberostar stattfindet und ein Programm voller Gastronomie, Live-Musik und deutscher Atmosphäre bietet. Der Bürgermeister Óscar Medina stellte in Begleitung der Stadträtin Mari Ángeles España und des Geschäftsführers von Birra&Art, José Miguel Macías, der das Event gemeinsam mit der Stadtverwaltung organisiert, diese Veranstaltung vor, die in Torrox Costa stattfindet, zusammen mit mehreren deutschen Residenten, die in typischen Trachten der deutschen Volksfeste gekleidet waren.

Medina betonte, dass „diese Veranstaltung eine Hommage an die vielen Deutschen ist, die seit den 70er Jahren in Torrox leben und so viel zu unserer Gemeinde beigetragen haben. Das Oktoberfest von Torrox ist bereits eines der wichtigsten in Südeuropa, und wir arbeiten weiter daran, dass es jedes Jahr wächst». Der Bürgermeister lud Anwohner und Besucher ein, die Veranstaltung auf dem großen Geländezu genießen, das Platz für Tausende von Menschen bietet, und erinnerte daran, dass öffentliche Verkehrsmittel und Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung stehen, um das Fest verantwortungsbewusst genießen zu können. Óscar Medina erinnerte daran, dass diese Veranstaltung in Torrox von der Zeitschrift Viajar von National Geographic als eine der bedeutendsten Spaniens neben denen in Madrid, Barcelona und Valencia ausgezeichnet wurde.

Der Organisator José Miguel Macías betonte seinerseits, dass „das Oktoberfest in Torrox jedes Jahr an Bedeutung gewinnt und dem ursprünglichen Fest in Deutschland immer ähnlicher wird». Der Verantwortliche von Birra&Art erklärte, dass in diesem Jahr neben Rockbands, Festmusik und DJs, die jeden Abend für Stimmung sorgen werden, auch deutsche Bands auftreten werden, die sich auf das Oktoberfest spezialisiert haben. „Das gastronomische Angebot ist mit lokalen Gastronomen und Ausstellern von außerhalb sehr gut abgedeckt, und natürlich wird es auch eine große Auswahl an typischen Weizenbieren, deutschen Lagerbieren, internationalen Bieren und Craft-Bieren geben», fügte er hinzu. Das Fest öffnet seine Pforten am Donnerstag, 18. September, um 18 Uhr, während die übrigen Tage ab Mittag beginnen. Das Fest endet am Sonntagabend.

Sobald das komplette Programm vorliegt, wird es hier veröffentlicht.