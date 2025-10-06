Torrox schreibt zweite Phase der Arbeiten am Hallenbad für 158.000 Euro aus

Eugenio Cabezas Torrox Montag, 6. Oktober 2025 Teilen

Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, und der Stadtrat für Sport, José Manuel Fernández, haben die Eröffnung des öffentlichen Ausschreibungsverfahrens für die zweite Phase der Arbeiten zur Überdachung des städtischen Schwimmbads María Peláez im Sportkomplex La Granja in Torrox Pueblo angekündigt.

Das Projekt in Höhe von fast 160.000 Euro kommt zu den Arbeiten der ersten Phase hinzu, was eine Gesamtinvestition von 400.000 Euro bedeutet. «Dies ist ein neuer Schritt in der Modernisierung einer der von den Einwohnern am meisten genutzten Einrichtungen, der eine intensivere Nutzung des Schwimmbads zu jeder Jahreszeit ermöglichen wird», so der Bürgermeister in einer Erklärung.

Das Projekt mit einem Basisausschreibungsbudget von 158.319 Euro einschließlich MwSt. enthält eine Ausführungsfrist von vier Monaten.

Die zweite Phase zielt darauf ab, Tribünen in das Hallenbad zu integrieren und gleichzeitig die Sicht auf das Becken und die Verbindung mit den Grünanlagen des Komplexes zu verbessern. Die Arbeiten umfassen die Neugestaltung und Erweiterung der Überdachung der Tribünen, die Beseitigung von Elementen, die die Sicht von den Sitzplätzen aus behinderten, sowie eine neue Gestaltung des allgemeinen Zugangsbereichs.

«Spektakuläre Verwandlung»

Die Umsetzung dieser zweiten Phase unterstreicht die kommunale Strategie der Modernisierung und Erweiterung der Sportinfrastruktur. Der Bürgermeister von Torrox erklärte, dass «Torrox in den letzten 10 Jahren einen spektakulären Wandel im Sport erlebt hat, nicht nur bei der Unterstützung von Vereinen und Sportlern, sondern auch bei der Umgestaltung von Sportgeräten und -einrichtungen».

Als Beispiel nannte der Bürgermeister die Sportanlagen von La Granja, Ferrara und Los Llanos. «Mit dieser Aktion werden wir endlich ein Schwimmbad haben, das vollständig für Wettkämpfe zugelassen ist», sagte Medina.

Die endgültige Anpassung der Tribünen wird die Durchführung von Wettkämpfen und Sportveranstaltungen unter besseren Bedingungen ermöglichen und die Kapazität des Schwimmbads für die Durchführung von Turnieren und Aktivitäten, die Sportler aus der Gemeinde und von außerhalb anziehen, stärken. Außerdem wird der Komfort für die Öffentlichkeit und die örtlichen Vereine verbessert, die eine vollständige Integration der überdachten Tribünen in die Anlage gefordert haben. Darüber hinaus werden die Arbeiten dazu beitragen, die Effizienz des Schwimmbads in Bezug auf Energieverbrauch und Wartung zu optimieren, indem architektonische Elemente, die die Funktionalität des Raumes beeinträchtigten, beseitigt werden.