Torrox will mehr Subventionen durch die Erklärung zur Touristengemeinde

Torrox will sich von der andaluschen Regionalregierung zur Touristengemeinde (Municipio Turístico de Andalucía: Declaración, MTA) erkären lassen, um dadurch wichtige Subventionen zu erhalten zur Finanzierung städtischer Dienstleistungen wie Müllabfuhr, Strandüberwachung und Polziei angesichts der bis auf das Doppelte oder Dreifache ansteigenden Einwohnerzahl in den Sommermonaten. Zu diesem Zweck hat das Plenum des Stadtrats von Torrox mit den Stimmen der PP-Regierungsmannschaft und des Vox-Stadtrats als einen sogenannten Qualitätsplan verabschiedet, in dem die Argumente für eine Auzeichnung zur Touristengemeinde wie das Vorhandensein eines vielfältigen touristischen Angebots und angemessener Infrastrukturen sowie die Besucher- und Übernachtungszahlen angeführt werden.

Derzeit gibt es in der Provinz zehn offiziell zu Tourismusgemeinden erklärte Gemeinden: Álora, Antequera, Ardales , Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Frigiliana, Nerja, Ronda und Torremolinos.