Verkehrsunfall

Toter nach Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos in Vélez-Málaga

Unfall ereignete sich auf der A-356, bei Kilometer - Weitere Person war im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden

SUR

Vélez-Málaga

Montag, 29. September 2025

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos ist heute in Vélez-Málaga eine Person ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der A-356 bei Kilometer 38.

Die Guardia Civil de Tráfico, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei und die Feuerwehr wurden zum Unfallort gerufen und mussten eingreifen, um eine eingeklemmte Person zu retten, für die estgenannte Person kam jede Hilfe zu spät.

