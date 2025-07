Touristenzug fährt wieder in Rincón de la Victoria

José Rodríguez Cámara Rincón de la Victoria. Mittwoch, 16. April 2025 Compartir

Der Touristenzug des Unternehmens City Sightseeing wird am 16. April in Rincón de la Victoria wieder seinen Betrieb aufnehmen. Nach Angaben der Stadtverwaltung war der Service für zwei Monate unterbrochen worden, weil der Vertrag mit dem Unternehmen überprüft werden musste. Der Touristenzug wird künftig acht Sehenswürdigkeiten anfahren: die Höhle Cueva del Tesoro, die Kirche von La Cala del Moral, den Stadtteil El Cantal, das Tourismusbüro, den Ortsteil Lo-Cea, die Villa Antiopa im Stadtteil Torre de Benagalbón mit ihrem Mosaik aus der Zeit der Römer, die Festung Casa Fuerte Bezmiliana und Plaza Al-Andalus vor dem Rathaus. Die komplette Tour bietet somit einen umfassenden Überblick über das historische und kulturelle Erbe der Stadt und ihrer Umgebung.

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, hat die Bedeutung dieser Initiative hervorgehoben: «Die Wieder-Inbetriebnahme des Touristenzugs ist ein weiterer Schritt in unserer Strategie, die kulturelle und touristische Attraktivität der Gemeinde zu erhöhen. Dieser Service ermöglicht es den Besuchern, unsere wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf einfache und angenehme Weise zu besichtigen.»

Tourismusstadtrat Antonio José Martín erklärte: «In der Osterwoche wird der Zug jeden Tag fahren, um den großen Besucherstrom zu bewältigen, und dann einen neuen Fahrplan mit einer Pause am Dienstag und Mittwoch haben. Wir haben verschiedene Ticketoptionen und Kombinationen mit den Eintrittskarten für unsere Sehenswürdigkeiten vorgesehen, um den Bedürfnissen jedes Besuchers gerecht zu werden.»

Der Service bietet verschiedene Modalitäten, darunter eine einstündige Fahrt für fünf Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder, ein 24-Stunden-Ticket für sieben Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder sowie Kombinationen mit Eintrittskarten für kulturelle Einrichtungen, etwa Zug plus Höhle Cueva del Tesoro zum Preis von zehn Euro für Erwachsene und sieben Euro für Kinder, Zug plus Villa Antiopa zum Preis von 12 Euro für Erwachsene und neun Euro für Kinder oder ein komplettes Paket aus Zug, Höhle und Villa Antiopa für 15 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder.

Der erste Zug am Tag fährt um 10.45 Uhr an der Festung Casa Fuerte Bezmiliana ab, der letzte am selben Ort um 17.45 Uhr, doch die Fahrgäste werden an jeder beliebigen Station ein- und aussteigen können.

«Rincón de la Victoria bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Geschichte, Kultur und Natur, alles in einer friedlichen und einladenden Umgebung. Der Touristenzug ist eine hervorragende Möglichkeit, unsere Gemeinde zu entdecken, vor allem für Familien und Besucher, die während ihrer Frühjahrsferien nach hochwertigen touristischen Alternativen suchen», so der Bürgermeister abschließend.