Trauer in Torrox über die nach einem Gasaustritt gestorbene vierköpfige Familie

Eugenio Cabezas Torrox Mittwoch, 26. November 2025

Die Stadt Torrox mit mehr als 22.000 Einwohnern war am Dienstag schockiert und bestürzt, als sie von dem schrecklichen Ereignis erfuhr, bei dem vier Mitglieder derselben Familie marokkanischer Herkunft in einem Haus im Viertel Pontil im Herzen von Torrox Pueblo durch Einatmen von Kohlenmonoxid starben. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.20 Uhr. Wie der Notdienst 112 Andalusien mitteilte, ging bei ihm eine Meldung über einen Gasaustritt ein, wobei mehrere Personen, die auf dem Boden lagen, medizinische Hilfe benötigten. Die Meldung wurde von den Nachbarn der Wohnung im Obergeschoss gemacht, als sie bemerkten, dass sie die Bewohner den ganzen Vormittag über nicht aus der Wohnung kommen gesehen hatten.

Die Feuerwehr, die Guardia Civil, die örtliche Polizei und die Rettungsdienste wurden zum Ort des Geschehens gerufen, um Familienangehörige der Opfer zu betreuen, die unter Angstzuständen litten. In der Gegend herrschte den ganzen Nachmittag über, von 16. Uhr bis nach 19 Uhr, große Erschütterung, Bestürzung und Trauer, bis die Leichen auf gerichtliche Anordnung hin geborgen wurden.

Die Feuerwehr entsandte Einsatzkräfte aus Nerja und Vélez-Málaga, die darauf hinwiesen, dass sie sich darauf beschränkt hätten, „zu überprüfen, dass sich kein Gas mehr im Inneren des Hauses befand». Die ersten, die das Haus betraten, waren die Nachbarn, nachdem sie den starken Gasgeruch bemerkt hatten. Die vier Familienmitglieder waren in verschiedenen Räumen bei geschlossenen Fenstern tot aufgefunden worden.

Die Haupthypothese war, dass es sich um einen „sanften Tod» durch das Einatmen von Butangas handelte, sodass die Familie an einer Kohlenmonoxidvergiftung starb, die vermutlich durch eine Fehlfunktion eines Heizkessels oder einer Heizung verursacht wurde, wodurch es am Morgen zu einem Gasleck gekommen sein soll. Zu den Hypothesen, die in Betracht gezogen werden, gehört auch ein Defekt am Herd oder am Warmwasserbereiter, der zu einer schlechten Verbrennung von Kohlenmonoxid geführt hat.

Nach Informationen der Zeitung SUR wurden in der knapp 50 Quadratmeter großen Wohnung mit zwei Schlafzimmern zwei leere Butangasflaschen gefunden. Die Leiche des Vaters lag auf dem Sofa im Wohnzimmer, die der Mutter auf einem Bett und die beiden Brüder lagen in einem Zimmer auf einem Doppelstockbett.

Said Rabah, der Vater, war 53 Jahre alt. Er kam im Jahr 2005 aus Marokko nach Torrox. Er arbeitete auf dem Feld, auf dem Bau und als Straßenverkäufer. Seine Frau, Sadiia, war 38 Jahre alt. Sie hatten zwei Söhne, Mohamed, 19, und Mustafa, 17. Die Mutter arbeitete als Übersetzerin und Arabischlehrerin für Kinder, denn sie sprach fließend Spanisch, nachdem sie 2008 in unser Land gekommen war. «Sie waren sehr fleißig, ein Beispiel für Integration», erklärte Saifi el Hassan, ein Freund der Familie.

Die Kinder studierten, und der Älteste hatte auch angefangen, als Friseur zu arbeiten. Seit einigen Monaten hatte er sogar sein eigenes Geschäft an der Küste. Beide Brüder spielten Fußball, der jüngere von ihnen in der Jugendmannschaft des Club Deportivo Torrox. Mustafa absolvierte eine berufliche Grundausbildung an der IES Jorge Guillén, und der ältere Bruder arbeitete als Friseur und studierte gleichzeitig Mechanik und Elektronik an der IES Juan de la Cierva in Vélez-Málaga

Die zahlreichen Familienmitglieder und Freunde, die am Dienstanachmittag vor der Tür des Hauses in der Calle Pontil anwesend waren, betonten gegenüber Journalisten und allen Anwesenden immer wieder, dass es sich um eine «bescheidene, sehr gute und fleißige Familie» handelte. «Er arbeitete auf dem Bau und jetzt auf den Feldern», erklärte einer der Freunde. «Sie waren sehr bekannt und wurden von allen geliebt», fügte Rosa hinzu.

Die Stadtverwaltung von Torrox hat ihrerseits drei Tage Trauer um den Tod der Familie angeordnet. Der Bürgermeister der Gemeinde, Óscar Medina (PP), zeigte sich bestürzt, drückte sein Beileid aus und sprach den Angehörigen und Freunden der Opfer sein Mitgefühl aus. Außerdem rief er die Bürger dazu auf, sich der Schweigeminute anzuschließen, die für diesen Mittwoch, den 26. um 10 Uhr auf der zentralen Plaza de la Constitución vor dem Rathaus, ganz in der Nähe des Ortes, an dem sich die Tragödie ereignet hat, einberufen wurde.

Medina sprach den Angehörigen und Freunden der Opfer sein „tiefstes Beileid» aus. Wie die Stadtverwaltung von Torrox mitteilte, werden bis zum Donnerstag die Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast wehen und aus Respekt keine institutionellen Veranstaltungen stattfinden.