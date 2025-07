Unterschriftensammlung fordert Verbesserungen im Gesundheitswesen

JOSÉ RODRÍGUEZ CÁMARA RINCÓN DE LA VICTORIA. Mittwoch, 16. April 2025 Compartir

Mit dem Ziel, das Gesundheitssystem zu stärken, hat die Plattform zur Verteidigung des öffentlichen Gesundheitswesens in Rincón ihren Beitritt zur Bewegung 'Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas' angekündigt. «Es handelt sich um einen Vorschlag für ein Gesetz, das mehr Investitionen fordert, mit der schrittweisen Abschaffung der Umleitung von Geldern in die private Gesundheitsversorgung und der Rückgewinnung der bereits in sie investierten Mittel», erklärte Alberto Mateos, Sprecher der Organisation. Auf diese Weise will sich die Plattform an der von der regionalen Bewegung geförderten Unterschriftensammlung beteiligen und die Vorlage einer Gesetzesinitiative im andalusischen Parlament unterstützen.

Zu den Maßnahmen, für die die Bewegung sich einsetzt, gehört unter anderem die Gewährleistung maximaler Fristen: 48 Stunden für medizinische Grundversorgung, 45 Tage für Facharzttermine und 90 Tage für chirurgische Eingriffe. Zudem wird eine ausreichende psychologische Betreuung gefordert. Ferner sollen sogenannte Gesundheitsräte die Zusammenarbeit zwischen Bürgern, Ärzten und der Verwaltung ermöglichen, um Entscheidungen über das Gesundheitssystem zu treffen.

Damit der Gesetzentwurf das Parlament erreichen kann, muss die Initiative bis September in ganz Andalusien mindestens 40.000 Unterschriften sammeln. In der Gemeinde Rincón de la Victoria werden Sammelstellen in La Cala del Moral, im Stadtzentrum, in Torre de Benagalbón und Benagalbón, sowie an jedem ersten Montag eines Monats ab 11 Uhr auf der Plaza Al Andalus eingerichtet.