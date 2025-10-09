Alles bereit für die siebte Ausgabe der Automesse von Vélez-Málaga

Eugenio Cabezas Vélez Málaga Donnerstag, 9. Oktober 2025 Teilen

Vélez-Málaga wird zum siebten Mal zur Hauptstadt des Automobils im Osten Málagas. Die Stadt in der Axarquía veranstaltet am kommenden langen Wochenende die siebte Automesse mit zwölf Händlern, die mehr als 700 Autos zum Verkauf anbieten, und mit Aktivitäten für alle Altersgruppen, wie kostenlose Attraktionen für Kinder, Barbetrieb und Wettbewerbe.

Die Stadträtin für Industrie und Handel der Stadtverwaltung von Vélez-Málaga, Beatriz Gálvez (GIPMTM), hat die 'VII Feria del Motor de Vélez-Málaga 2025' vorgestellt, eine Veranstaltung, die vom 10. bis 13. Oktober auf dem Feriagelände von Vélez Málaga stattfinden wird.

Gálvez betonte, dass sich diese Messe «als unverzichtbares Ereignis im Freizeitkalender der Gemeinde etabliert hat» und dank ihrer Fähigkeit, Besucher aus ganz Andalusien anzuziehen und die lokale Wirtschaft anzukurbeln, nicht nur zu einem provinzweiten, sondern auch zu einem regionalen Bezugspunkt geworden ist. «Es ist nicht nur eine Automesse, sondern ein echtes Familienerlebnis mit Aktivitäten für alle Altersgruppen», betonte die Stadträtin.

Die Messe wird zwölf Unternehmen der Branche zusammenbringen, die mehr als 700 Neu-, Gebraucht- und Oldtimerfahrzeuge ausstellen werden, was das Wachstum und die Bedeutung dieser Initiative bestätigt. Einer der am meisten erwarteten Momente wird das III. Oldtimer-Treffen sein, das am kommenden Montag, 13. Oktober, stattfindet. Geplant ist eine Fahrt vom Messegelände bis zur Strandpromenade von Torre del Mar und anschließend bis zu den Höhlen von Nerja.