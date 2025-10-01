Vélez-Málaga organisiert zum dritten Mal seinen Wettbewerb zur Verschönerung der Altstadt

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 1. Oktober 2025 Teilen

Mit dem Beginn des Herbstes veranstaltet die Stadtverwaltung von Vélez-Málaga zum dritten Mal den Wettbewerb zur Verschönerung der Straßen, Fassaden und Balkone des historischen Zentrum. Eine Aktivität, bei der die Orte ausgezeichnet werden, die in jeder Kategorie am schönsten aussehen, und bei der die Bürgerinnen und Bürger mitmachen können, um ihre Stadt zu verschönern.

Der von der Vereinigung Asociación de Medio Ambiente y Calidad de Vida para la Axarquía (für Umwelt und Lebensqualität in der Axarquia, AMACVA) geförderte Wettbewerb wurde in Zusammenarbeit mit städtischen Ressort für das historische Zentrum entwickelt und zielt darauf ab, «die Bürger zu ermutigen, sich an der Verschönerung und Verzierung der Straßen, Plätze und anderer einzigartiger Ecken von Vélez Málaga zu beteiligen, um damit eine Verbundenheit mit unseren Bürgern zu schaffen», betonte der zuständige Stadtrat, Juan Fernández (PP), in der er zusammen mit der Präsidentin des Vereins, Concepción Navas, und dem Autor des Plakats des Wettbewerbs, José María Jiménez, die Schlüsselpunkte der Initiative vorstellte.

„Wir möchten, dass diese Art von Wettbewerben als Mittel dient, um die Pflege und Verschönerung unseres Dorfes zu fördern, seine touristische Attraktivität zu unterstützen und seinen traditionellen Charakter zu stärken, der untrennbar mit unserer Identität verbunden ist«, fuhr der Stadtrat fort, der „eine hohe Beteiligung erwartet, um ein historisches Zentrum zu schaffen, das dank unseres Reichtums an Denkmälern und Kulturgütern für diesen Anlass glänzen wird«.

Teilnahmebedingungen

Der Wettbewerb ist in zwei Bereiche unterteilt: zum einen den Wettbewerb zur Verschönerung von Straßen und Plätzen und zum anderen den Wettbewerb für Ecken, Balkone und Fassaden. Im ersten Fall können, wie Navas bestätigt hat, „alle Anwohner teilnehmen, indem sie sich gemeinsam, nach Straßen gruppiert, anmelden«, während der zweite Wettbewerb „an Eigentümer oder Mieter von Wohnungen mit Balkon, Fenster oder Fassaden mit Blick auf die Straße gebunden ist, die die notwendigen Voraussetzungen erfüllen müssen, um dekoriert zu werden, ohne dass dies eine Gefahr für die Wohnung oder Passanten darstellt«.

Daher hat der Verantwortliche von AMACVA bekannt gegeben, dass es fünf Kategorien für die Anmeldung geben wird: Straßen, Plätze, Ecken, Fassaden und Balkone. „Der Wettbewerb findet im Oktober statt, und die Verschönerungen müssen zwischen dem 1. und 12. dieses Monats aufgebaut werden, wobei die Teilnehmer für den Aufbau, die Pflege, die Instandhaltung und den Abbau am Ende verantwortlich sind«, fügte Navas hinzu.

Die Anmeldung ist kostenlos und Interessierte können sich bis zum 10. Oktober im Rathaus (Consejalía del Centro Histórico) zwischen 9 und 14 Uhr anmelden. Der Wettbewerb, dessen Thema frei wählbar ist, „soll die Ästhetik, die uns auszeichnet, bewahren und die traditionelle Architektur unserer Dörfer erhalten«, so der Stadtrat.

Die Jury setzt sich aus Mitgliedern des AMACVA-Verwaltungsrats zusammen, die die verschiedenen Arbeiten im historischen Zentrum begutachten werden. Die Gewinner und Erstplatzierten erhalten Geldpreise, wobei der erste Preis für die Verschönerung von Straßen und Plätzen mit 300 Euro dotiert ist und die Gewinner in den übrigen Kategorien einen Betrag von 100 Euro erhalten.