Vélez-Málaga stockt seine Reinigungsflotte auf mit zwei neuen Fahrzeugen

Nach der Vorstellung der Sondermaßnahmen für den Reinigungsdienst in Vélez-Málaga in diesem Sommer, die seit dem 16. Juni in Kraft sind und mit einer Aufstockung des Personals und der Anschaffung neuer Geräte einhergehen, hat das Stadtratsamt für Umwelt die Anschaffung von zwei speziellen Maschinen vorgestellt. Diese zielen darauf ab, die Reinigungs-, Wartungs- und Verschönerungsarbeiten in der Gemeinde zu verbessern.

Der Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, und der Betriebsleiter des beauftragten Unternehmens, Javier Ruiz, präsentierten die zwei neuen Spezialfahrzeuge mit geringem Schadstoffausstoß, die die Arbeit der Reinigungskräfte erleichtern werden.

Es handelt sich um eine Kehrsaugmaschine und einen Hochdruckreiniger, die die tägliche Reinigung von städtischen Arealen und Fußgängerzonen, aber auch von Industriegebieten vereinfachen und die Effizienz des Dienstes erhöhen sollen, wie Lupiáñez in einer Erklärung mitteilte.

Die Kehrsaugmaschine Cleango 500 von Aebi Schmidt hat einen Wert von 180.000 Euro. Der Hochdruckreiniger kostete 72.000 Euro.

Abschließend riefen sowohl der Bürgermeister als auch der Leiter des Reinigungsdienstes zur «Mitarbeit der Bürger auf, um die Gemeinde in einem einwandfreien Zustand zu erhalten».