Vergabe der Arbeiten für das künftige Museum der Burg von Torre del Mar

Die Stadtverwaltung von Vélez-Málaga hat einen entscheidenden Schritt zur Wiederherstellung der alten Burg von Torre del Mar unternommen, eine der symbolträchtigsten Enklaven der Verteidigungs- und Handelsvergangenheit der Gemeinde, von der nur noch wenige Reste erhalten sind. Das Gebäude in der Calle Angustias, das historisch mit der Burg verbunden ist, die die Küste vor Piratenüberfällen schützte, wird in ein Interpretationszentrum umgewandelt. Das Rathaus hat die Arbeiten für 845.236 Euro an das Unternehmen Construcciones Calderón S. L. vergeben.

Das Projekt, das innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein soll, ermöglicht die Restaurierung des Gebäudes und die Entwicklung des künftigen Museumsprojekts. Der Plan der Stadt sieht vor, dass die Räumlichkeiten im Jahr 2026 voll funktionsfähig sind, vorausgesetzt, es kommt nicht zu Verzögerungen in der Verwaltung oder beim Bau. «Nachdem wir alle erforderlichen Verfahren durchlaufen haben, haben wir bereits das Unternehmen, das die Arbeiten durchführen wird. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, kann Torre del Mar sein Interpretationszentrum im Jahr 2026 in Betrieb nehmen», sagte der Ortsbürgermeister von Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM), in einer Erklärung.

Die Maßnahme wurde im Rahmen des staatlichen Programms zur Wiederbelebung des historischen Erbes für die touristische Nutzung ausgewählt, das mit europäischen Mitteln aus dem Next Generation-Fonds finanziert wird. Von den 92 in ganz Spanien genehmigten Projekten befindet sich nur eines in der Provinz Málaga, genauer gesagt in Torre del Mar. Atencia interpretierte dies als „starke Unterstützung« für die in den letzten Jahren geleistete Arbeit: „Diese Anerkennung beweist die Gründlichkeit, Kompetenz und Relevanz der geleisteten Arbeit und unterstreicht das touristische und kulturelle Potenzial unserer Stadt.«

Die Wiederherstellung der Burg bedeutet, eine der historischen Forderungen von Torre del Mar wieder aufzugreifen, dessen militärische Vergangenheit - mit seinem Wachturm, seiner Küstenfestung und später seiner strategischen Rolle im Seehandel - durch das städtische Wachstum und den Tourismusboom der letzten Jahrzehnte weitgehend verwässert worden ist. «Ziel des Projekts ist die Wiederherstellung des historischen Gebäudes und dessen Umwandlung in ein repräsentatives Modell von Torre del Mar, das historisch durch seine militärische Funktion und intensive kommerzielle Aktivität geprägt wurde», erklärte der Ortsbürgermeister von Torre del Mar.

Drei Angebote von Unternehmen

Die Stadträtin für Unternehmen, Belén Zapata (GIPMTM), erklärte, dass sich drei Unternehmen über die Plattform für öffentliche Aufträge beworben hätten. Der Vergabeausschuss schlug schließlich vor, den Auftrag auf der Grundlage «des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses in Übereinstimmung mit den technischen und wirtschaftlichen Kriterien des Lastenhefts» zu vergeben. Zapata betonte, dass die Finanzierung zu 100 Prozent aus europäischen Mitteln erfolgt.

Das Rathaus ist überzeugt, dass das geplante Besucherzentrum die kulturelle Wiederbelebung der Altstadt von Torre del Mar vorantreiben wird. Ziel ist es, eine kulturelle Route zu schaffen, die historische Stätten mit den Museen der Stadt verbindet. „Mit diesem Besucherzentrum unternimmt Torre del Mar einen entscheidenden Schritt, um sein Erbe wiederzuentdecken, seine Identität zu stärken und seine Geschichte in die Zukunft zu tragen«, so Atencia abschließend.