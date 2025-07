Verschönerungsplan für das Viertel La Villa im historischen Zentrum von Vélez-Málaga

EUGENIO CABEZAS VÉLEZ-MÁLAGA. Mittwoch, 16. April 2025 Compartir

Das Rathaus von Vélez setzt sein Engagement für die Verbesserung des historischen Zentrums fort. Das verwahrloste Gebiet sorgte in den letzten Jahren für viele politische Debatten. Bürgermeister Jesús Lupiáñez präsentierte letzte Woche zusammen mit dem zuständigen Stadtrat, Juan Fernández, den Abschluss einer Aktion im Viertel La Villa, die in der Begrünung und Verschönerung verschiedener Bereiche besteht. Die Maßnahme ist Teil des PFEA-Plans zur Verbesserung der Grünanlagen der Gemeinde, für den im Haushaltspan ein Posten von 659.290 Euro vorgesehen ist. Für die Arbeiten betreffend La Villa wurden fast 100.000 Euro bereitgestellt. «La Villa gehört zu den fundamentalsten Aufgaben, an denen die Stadtregierung arbeitet», hieß es in einer Erklärung des Bürgermeisters.

Die am vorletzten Dienstag durchgeführten Arbeiten umfassten die Begrünung und die Installation von Bewässerungssystemen im Garten neben der Kirche Santa María, das Aufstellen von Pflanzkübeln, die Anbringung von Metallbögen an Fassaden sowie die Aufbereitung von Blumenbeeten in der Calle Puerta Granada und neben der Calle las Tiendas.

Maßnahmen in der Gemeinde

Der Bürgermeister listete die Durchführung von mehr als einem Dutzend Maßnahmen zur Aufwertung verschiedener Ecken in der Gemeinde auf. Zu diesen gehören neben La Villa auch der Park María Zambrano und Verbesserungen in der Calle Rioja und Las Arenas sowie die Grünflächen in Gebieten wie Benajarafe und El Trapiche. «Dieses ehrgeizige Programm umfasst Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur, der Grünflächen und des städtischen Mobiliars mit einem Gesamtbudget von 659.290 Euro», hieß es.