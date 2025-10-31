Neue Studie der Umweltruppe Gena aus Vélez-Málaga zeigt: Sonnenschutzmittel verschmutzen das Meer

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Freitag, 31. Oktober 2025 Teilen

Meeresverschmutzung ist nicht nur das, was man mit bloßem Auge sehen kann, sondern auch das, was Wissenschaftler als «chemische Suppe» bezeichnen, die Mischung aus Nanopartikeln, Mikroplastik, ausgelaufenen Flüssigkeiten, Salzlake und Lärm. Im Rahmen des Forschungsprojekts EMCROTUR (Emergencias Crónicas y Transformación Ecosocial en los Espacios Turistificados), das vom Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Hochschulen finanziert und von Dr. Enrique Navarro, Professor an der Fakultät für Tourismus der Universität Málaga, koordiniert wird, wurde die Arbeit mit dem Titel «Auswirkungen des Küstentourismus auf die biologische Vielfalt im Meer» durchgeführt.

Die Studie «UV-Filter in Sonnenschutzmitteln» als Schadstoffe wurde von Dr. Rafael Yus Ramos, Koordinator des Umweltschutzvereins GENA-Ecologistas en Acción aus Vélez-Málaga und Mitglied der oben genannten Forschungsgruppe EMCROTUR verfasst. Dr. Antonio Tovar vom Institut für Meereswissenschaften von Andalusien (CSIC), ein Experte auf diesem Gebiet in den spanischen Küstengewässern und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Artikel zu diesem Thema, wurde zu der von GENA organisierten Präsentation eingeladen.

Das Buch soll einen aktuellen Stand einer Forschungsrichtung liefern, „die in wissenschaftlichen Zeitschriften weltweit exponentiell an Bedeutung gewinnt«. Es geht um die Umweltprobleme, die die in Sonnenschutzmitteln verwendeten Filter für die marine Biodiversität darstellen. Dabei werden die oft endokrinen Auswirkungen, die auch die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können, nicht außer Acht gelassen, wie der Biologe aus Vélez-Málaga warnte. „Die Ergebnisse dieser Forschung erreichen die breite Öffentlichkeit kaum und werden praktisch in wissenschaftlichen Zeitschriften mit geringer Auflage begraben«, beklagte Yus.

«Forschungsergebnisse gelangen kaum an die Öffentlichkeit und werden in wissenschaftlichen Zeitschriften begraben»

Seiner Meinung nach «ist das Thema von großer Bedeutung, da vor allem während der Badesaison enorme Mengen dieser Produkte ins Meer gelangen». Als Beispiel führte der Biologe an: «Wenn eine Person 36 Gramm Sonnenschutzmittel verwendet, eine Menge, mit der 1.656 Milligramm eines Ultraviolettfilters wie Titandioxid auf die Haut aufgetragen werden, werden, wenn die Person ins Wasser geht, durchschnittlich 25 Prozent davon ins Wasser abgegeben, das sind 414 Milligramm dieser Substanz pro Person. An einem Tag, an dem 10.000 Badegäste den Strand besuchen, kommen also vier Kilo Titandioxid zusammen. »Multiplizieren Sie das mit der Anzahl der Tage in jeder Badesaison und Sie werden überrascht sein«, sagte er.

Einige Länder, wie Mexiko und der US-Bundesstaat Hawaii haben bereits Maßnahmen ergriffen und die Verwendung bestimmter Sonnenschutzmittel mit UV-Filtern verboten, „für die es unbestreitbare Beweise für ihre Schädlichkeit für die Meeresbiodiversität gibt«. Andere Länder, wie die Vereinigten Staaten und die Europäische Union, haben bereits restriktive Vorschriften für den Verkauf von Sonnenschutzmitteln mit bestimmten UV-Filtern erlassen, „jedoch nicht für viele andere, ständig aktualisierte Arten, die von der Kosmetikindustrie verwendet werden. Auf jeden Fall wird keinerlei Kontrolle durchgeführt, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten«, warnte Yus. Seiner Meinung nach „ist der Beweis dafür, dass sich praktisch die gesamte badende Bevölkerung der Schäden, die ihre Sonnenschutzmittel dem Meer zufügen, nicht bewusst ist.«

400 wissenschaftliche Artikel

Dieses Buch fasst dieses hochkomplexe Thema zusammen und stützt sich dabei auf wissenschaftliche Daten, die in mehreren Monographien und mehr als 400 wissenschaftlichen Artikeln aus zahlreichen Ländern zu diesem «beunruhigenden Thema» veröffentlicht wurden. Der Autor, ein Experte für die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu Umweltthemen, hat in diesem Buch eine repräsentative Auswahl an Forschungsarbeiten zusammengestellt, die die schädlichen Auswirkungen organischer und anorganischer UV-Filter auf die Artenvielfalt im Meer, auf kontinentale Gewässer und sogar an Land belegen.

«Es gibt viele hoffnungsvolle Produkte, die sich noch in der Forschungsphase befinden, einige von spanischen Forschern, die bereits die entsprechenden Patente erhalten haben, da diese Produkte letztendlich die derzeitigen UV-Filter in unseren Sonnenschutzmitteln vollständig ersetzen sollen», so Yus.

Nach Ansicht des Biologen ist dies «eine Dringlichkeit, die im Gegensatz zu der langsamen Reaktion der Kosmetiklabors steht, diese UV-Filter in neue Schutzcremes einzubauen. Möglicherweise weil sie mehr daran interessiert sind, die aktuellen Bestände aufzubrauchen und ihre eigenen Märkte zu befriedigen». In der Zwischenzeit wird das Umweltkollektiv GENA-Ecologistas en Acción, dem Yus vorsteht, eine Kopie dieser Arbeit an das Ministerium für den ökologischen Wandel und das Ministerium für Gesundheit schicken und darauf hinweisen, dass es notwendig ist, «sich mit diesem wichtigen Thema zu befassen und entsprechend zu handeln».