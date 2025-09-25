«Wir wurden um 25.000 Euro Anzahlung auf ein Haus in Almayate betrogen und haben das Geld nach vier Jahren immer noch nicht zurückbekommen»

Eugenio Cabezas Vélez-Mälaga Donnerstag, 25. September 2025 Teilen

Für Vanesa Guerrero und Raúl Díaz, beide 37, aus Málaga ist der Traum vom eigenen Haus, in dem sie ihre kleinen Kinder großziehen können, zu einem Albtraum geworden. Im Jahr 2021, als Vanessa gerade mit ihrer ältesten Tochter schwanger war, beschlossen sie, ein Haus in einem Neubaugebiet zu kaufen, das in der Gegend von Los Toscanos in Almayate (Vélez-Málaga) entstand.

Nach der Anzahlung von rund 45.000 Euro haben sie jedoch kein Haus bekommen. Sie mussten es 2023 aufgeben, um die ersten 20.000 Euro zurückzubekommen. «Der Bauträger schuldet uns immer noch 24.800 Euro. Sie haben uns betrogen und wir haben kein Haus, leben bei meiner Mutter, haben zwei kleine Töchter und warten darauf, dass das Gericht tätig wird, um unser Geld zurückzubekommen», beklagt Guerrero, die als Verwaltungsangestellte in einer Schule in der Provinzhauptstadt arbeitet.

«Wir sahen das Bauprojekt und es schien eine gute Investition zu sein, denn damals kostete das Reihenhaus 180.000 Euro»

Ihr Mann ist Maurer und stammt aus Torre del Mar. «Wir sahen das Bauvorhaben und es schien eine gute Investition zu sein. Zu der Zeit kostete das Reihenhaus 180.000 Euro, also haben wir 24.800 Euro angezahlt», erklärt sie. Die vom Bauträger und der Immobiliengesellschaft versprochenen Fristen wurden jedoch nicht eingehalten, und nachdem sie im Jahr 2022 weitere 20.000 Euro gezahlt hatten, konnten sie den letzten Betrag im Jahr 2023 zurückerhalten.

«Es gab Änderungen bei den Projektträgern, sie sagten uns, dass sie uns die 24.800 Euro zurückgeben würden, aber vier Jahre später haben wir unser Geld immer noch nicht», beklagt sich Guerrero. Die fragliche Anlage besteht aus vier Bauabschnitten mit insgesamt 55 Einfamilienhäusern. Etwa 30 davon wurden bereits fertiggestellt und übergeben und sind nun bewohnt.

Ein weiterer Fall

Von den anderen 25 Häusern wird jedoch nur an zwei Bauabschnitten gearbeitet, ein weiterer kam völlig zum Stillstand. «Und in diesem gestoppten Bauabschnitt sollte unser Haus entstehen, aber das haben wir abgehakt. Wir wollen nur das Geld so schnell wie möglich zurückbekommen», erklärt Guerrero.

Der Fall wird vor dem Gericht von Vélez-Málaga verhandelt, das ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet hat und bereits mehrere der seit März 2024 Beschuldigten vorgeladen hat, darunter die Leiter der Projektträger und Vermarkter.

Guerrero wird von der Anwältin Patricia Cid vertreten aus Vélez, bedauert jedoch, dass sie das Geld immer noch nicht zurückerhalten hat. «Anscheinend gibt es mindestens eine weitere Familie in der gleichen Situation wie wir, die nur einen Teil der ersten Anzahlung zurückerhalten hat», fügt sie hinzu.