Zuckerrohrhonig-Fabrik von Frigiliana wird 300 Jahre alt

Zuckerrohrhonig ist ein Produkt mit einer jahrtausendealten Geschichte, das von den Arabern aus Asien auf die Iberische Halbinsel gebracht und von Christoph Kolumbus nach Amerika exportiert wurde. Mehr als fünf Jahrhunderte lang und bis vor knapp sechzig Jahren war das Zuckerrohr, aus dem dieser «schwarze Honig» durch Kochen gewonnen wird, Teil der Landschaft und der Wirtschaft Málagas. Von den Dutzenden von Zuckermühlen an der Küste ist nur noch eine einzige in Betrieb, und zwar in Frigiliana. Die Zuckerrohrhonigfabrik Nuestra Señora del Carmen , die der Sociedad de la Torre S.L. gehört, produziert jährlich etwa 500 Tonnen Honig, den sie in Spanien und einem halben Dutzend anderer europäischer Länder vertreibt.

Das Dorf Frigiliana bewahrt somit eine landwirtschaftliche und industrielle Tradition, die vor mehr als elf Jahrhunderten von den Arabern mit der Herstellung des so genannten «schwarzen Honigs» (dem gefilterten und gekochten Saft des Zuckerrohrs) eingeführt wurde und die nach seiner Blütezeit im 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit Dutzenden von Zuckermühlen, die entlang der Küste Málagas verstreut waren, in den 1960er Jahren zu verschwinden begann.

Die Zuckerrohrhonig-Fabrik Nuestra Señora del Carmen de Frigiliana geht auf das 18. Jahrhundert zurück. Im Jahr 1725 gründete Íñigo Manrique de Lara, der erste Graf von Frigiliana, eine Zuckermühle als Vorläufer der späteren Fabrik. Im kommenden September wird der 300. Jahrestag dieser ersten hydraulischen Mühle begangen.

Mühlenzug aus dem 18. Jahrhundert wird noch benutzt

Der Mühlenzug ist noch erhalten, der heute mit Strom betrieben wird und noch immer an einigen Tagen im Jahr Zuckerrohr mahlt. Dieser Mühlenzug wurde in den 1950er Jahren von der Manufaktur Díaz aus Vélez-Málaga hergestellt und installiert. Auch die beiden sechseckigen Schornsteine stammen aus dieser Zeit. Heutzutage wird der meiste Saft, der zur Herstellung von Zuckerrohrhonig benötigt wird, aus anderen Erzeugerländern importiert, die die Melasse per Schiff aus Südamerika heranschaffen.

Bei der Zuckerrohrhonig-Fabrik Nuestra Señora del Carmen handelt es sich um ein palastartiges Gebäude im Barockstil, dessen Fassade mit geometrischen Motiven und Backsteinimitationen verziert ist. Es handelte sich stets um ein Industriegebäude, und es ist zweifelhaft, ob es auch als Palast genutzt wurde. Der Historiker Pablo Rojo hat in einem im vergangenen Jahr erschienenen Buch die Funktionsweise der vorindustriellen Zuckerfabriken untersucht und dabei die Mythen entlarvt, die sich seit Jahren um das im 18. Jahrhundert errichtete Gebäude ranken, und sich mit dem Leben seines Erbauers beschäftigt.

Das Gebäude ist in zwei Räume unterteilt. Einer davon diente als Fabrik und der andere als Lager. Darüber befanden sich im Obergeschoss die Wohnräume für die Beschäftigten und die Büros. Die Fabrik ist trotz ihres Alters von drei Jahrhunderten nicht ausdrücklich geschützt.

Der Geschäftsführer der Fabrik, Javier Mesa de la Torre, erklärte gegenüber der Zeitung SUR, dass in den Installationen in Frigiliana durchschnittlich 500 Tonnen Rohrhonig pro Jahr produziert wird, der in den wichtigsten Supermärkten Spaniens verkauft wird. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen rund fünf Prozent seiner Produktion in ein Dutzend europäischer Länder, darunter die Schweiz, das Vereinigte Königreich, Italien, Irland, Belgien, die Niederlande, Schweden, Dänemark und Frankreich. Darüber hinaus brachte das Unternehmen 2023 seinen ersten Honig-Rum-Likör auf den Markt, der in ganz Spanien vertrieben wird.

Einzige Fabrik ihrer Art in Europa

Der Präsident des Kommunalverbands der Axarquia, Jorge Martín (PP), hat kürzlich angesichts des bevorstehenden Jubiläums die Zuckerrohrhonig-Fabrik Nuestra Señora del Carmen in Frigiliana besucht. Er betonte nicht nur die Bedeutung dieser vorindustriellen Mühle für das Kulturerbe der Region, sondern auch, dass es sich um die einzige Fabrik ihrer Art in Europa handelt. «Sie ist ein Juwel des Kulturerbes und ein Paradebeispiel für die tief verwurzelten landwirtschaftlichen Traditionen der Axarquia», sagte Martín.

Die Betreiber der Fabrik arbeiten derweil an einem Projekt zur Einrichtung eines kleinen Interpretationszentrums, in dem die Geschichte der Fabrik sowie die Bedeutung des Rohrzuckers in der Region erklärt werden.