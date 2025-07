Abwrackung des Dampfschiffs Willow im Hafen von Bénalmadena dauert länger als geplant

José Carlos García Benalmádena Freitag, 25. Juli 2025 Compartir

Es ist schon eine Weile her, dass ihr prächtiges Deck zu sehen war, aber die Überreste der USCGC Willow, eines zwischen 1924 und 1927 für die Küstenwache der Vereinigten Staaten auf dem legendären Mississippi gebauten Schiffes, das im März 2019 einem Sturm zum Opfer fiel, nachdem es zu einer schwimmenden Diskothek, einem Restaurant und einem Vergnügungsschiff umgebaut worden war, liegen noch immer im Hafen von Benalmádena. Im Januar dieses Jahres kündigte das städtische Unternehmen Puerto Deportivo de Benalmádena den Beginn der Arbeiten zur Verschrottung dieses beeindruckenden Schiffes an, das 61 Meter lang, 20 Meter breit und 2,4 Meter tief ist und als Seitenraddampfer gebaut wurde.

Die Arbeiten wurden für etwas mehr als 300.000 Euro an ein spezialisiertes Unternehmen vergeben und hatten eine Frist von einem Monat, aber das Unternehmen warf das Handtuch, nachdem es eine Verlängerung der Frist beantragt hatte. Der Auftrag wurde dem in der Ausschreibung zweitplatzierten Unternehmen anvertraut, das die Arbeiten in diesem Monat aufgenommen hat, ohne dass sich die Kosten erhöht hätten, so die Stadtverwaltung.

Komplexität, Bild und Verzögerung

Das Rathaus rechtfertigte die Verzögerung mit der Komplexität des Vorgangs: «Die Arbeiten sind sehr kompliziert, da mehrere Arbeiten gleichzeitig ausgeführt werden müssen: die Unterwasserarbeiten der Taucher, das Zerschneiden der Schiffsteile und die schweren Maschinen, die für das Herausziehen und Verschrotten der Teile zuständig sind», erklärte der für den Hafen zuständige Stadtrat José Luis Bergillos.

Das Rathaus versicherte, dass die Abwrackung des mittleren Teil des Schiffes vor ihrer letzten Phase steht, da der Bug und das Heck der «Willow» bereits abgewrackt wurden und dasss es wichtig sei, dem «schlechten Image», das ein halb versunkenes Schiff dieser Größenordnung verursacht, ein Ende zu setzen.

Die «Willow» belegt 19 Liegeplätze im Jachthafen von Benalmadena, der nach Angaben des Rathauses jährlich rund 150.000 Euro verliert.