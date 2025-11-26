Aldi eröffnet seinen dritten Supermarkt in Torremolinos

José Rodríguez Cámara Torremolinos Mittwoch, 26. November 2025 Teilen

Auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Los Álamos, einem Symbol für den Tourismus, das Mitte des letzten Jahrhunderts seine Pforten öffnete und nach der Schließung des Hauses im Jahr 2014 ein Jahrzehnt lang leer stand, beginnt sich nun wieder Leben zu regen.

Auf diesem Grundstück hat Aldi am Mittwoch, 26. November, seine Türen geöffnet. Das Geschäft nimmt eine Fläche von 2.000 Quadratmetern ein, und befindet sich neben dem zukünftigen Wohnkomplex Oceanika , dessen Arbeiten im Sommer 2024 begonnen haben und der 2025 eröffnet werden soll.

Der gerade eröffnete Aldi-Supermarkt ist der dritte in der Gemeinde Torremolinos. Er befindet sich in der Avenida Manuel Fraga Iribarne, 12, und hat eine Verkaufsfläche von 1.200 Metern und 105 Parkplätze; er reiht sich ein in die Calle de la Cruz, 73, und die Avenida Carlota Alessandri, 200.

14 Arbeiter im neuen Geschäft Die Gesamtbelegschaft der Kette in der Provinz übersteigt 450 Mitarbeiter.

Das Team besteht aus 14 Mitarbeitern, womit Aldi in der Provinz Málaga insgesamt über 450 Mitarbeiter beschäftigt. Erst vor fünf Monaten wurde eine weitere Filiale in Velez-Malaga eröffnet, womit sich die Gesamtzahl auf 32 in der Provinz erhöht. Seit 2020 hat Aldi seine Verkaufsfläche in der Provinz Málaga um 40 % vergrößert.

Andalusien ist derzeit eine der Regionen mit der größten ALDI-Präsenz in Spanien, mit rund 110 Supermärkten und mehr als 1.500 Mitarbeitern.