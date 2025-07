Benalmádena startet einen Pilotversuch, um die Fußgängerzone in Puerto Marina voranzubringen

Lorena Cádiz Benalmádena Dienstag, 1. Juli 2025 Compartir

Am heutigen Dienstag, 1. Juli, beginnt im Yachthafen von Benalmádena ein Pilotversuch, der, wenn er gut verläuft, darauf abzielt, die Marina schrittweise für Fußgänger zu öffnen, um die Sicherheit in den Abschnitten zu gewährleisten, in denen sich zahlreiche Restaurants und Freizeiteinrichtungen befinden, aber auch, um das Spazierengehen und das Vergnügen in diesem Bereich zu fördern.

So wird in diesem Sommer die Straße La Fragata (eine der beiden Hauptachsen des Yachthafens) im Abschnitt zwischen der Cafeteria Casabianca und Burger King, d.h. in dem Bereich, der dem Strand Fuente de la Salud am nächsten liegt, wo die Promenaden von Benalmádena und Torremolinos zusammentreffen, zur Fußgängerzone. Dieselbe Straße wird im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Las Velas und der Cafeteria Casabianca für den Verkehr freigegeben und in beide Richtungen befahrbar sein, so dass es möglich sein wird, einen Teil des Hafens zu erreichen und von dort aus umzukehren, bevor man die Sperrzone erreicht.

Auch auf der Avenida del Puerto, der anderen Hauptverkehrsstraße, wird es ab heute Änderungen geben. Vom Velas-Kreisel bis zum Burger King dürfen nur noch Fahrzeuge, die zum Mac-Hotel fahren, Anwohner, Be- und Entladedienste, Müllabfuhr und Rettungsfahrzeuge die Straße befahren.

«Es werden keine Arbeiten durchgeführt, sondern nur Schilder aufgestellt, und wir arbeiten Hand in Hand mit der Ortspolizei. Die Idee ist, es jetzt im Sommer auszuprobieren, wenn mehr Menschen unterwegs sind, um zu sehen, wie gut die Fußgängerzone auf diesen Abschnitten funktioniert, denn im Winter hätte der Test nicht viel Sinn gemacht», erklärt der Hafenstadtrat José Luis Bergillos.

Wenn alles gut geht, beabsichtigt der Stadtrat, in nicht allzu ferner Zukunft Arbeiten in dem Gebiet durchzuführen, um den gesamten Bereich in eine einzige Plattform umzuwandeln. «Wenn wir diesen Punkt erreicht haben, wird die Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen in den Hafen nur noch bis zum Kreisverkehr der Segel möglich sein, alles andere wird zur Fußgängerzone und wir werden den gesamten Bereich neben den Bootsliegeplätzen verkehrsfreundlich umgestalten», erklärte der Stadtrat für Bauwesen.

Fristen

Der Zeitplan sieht folgendermaßen aus: Bis September dieses Jahres bleibt der Bereich, der jetzt in die Pilotphase eintritt, als Fußgängerzone erhalten. Wenn alles gut geht, wird der Bereich von September 2025 bis September 2026 für den Verkehr ab dem Kreisverkehr Velas gesperrt. Und wenn alles gut geht, werden die Arbeiten nach den Prognosen von Bergillos im September 2027 beginnen.

«Wenn alles nach Plan läuft, werden wir die von Torremolinos kommende Promenade mit der Promenade der Sterne im Yachthafen verbinden und von dort aus wird eine weitere Fußgängerverbindung über den Küstenweg mit Hilfe von Fußgängerbrücken mit der Promenade von Benalmádena hergestellt», erinnerte der Hafenrat.