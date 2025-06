Benalmádena wird in den nächsten zwei Jahrzehnten 200 Werke von Picasso ausstellen

Lorena Cádiz Benalmádena Freitag, 13. Juni 2025 Compartir

Benalmádena wird für zwanzig Jahre die Verantwortung für 196 von Pablo Picasso signierte Kunstwerke tragen. Das Rathaus und die Stiftung Fracaral haben einen Vertrag unterzeichnet, mit dem die Stiftung die Werke für den genannten Zeitraum kostenlos überlässt. Der Gesamtwert der Sammlung wird auf 470 300 Euro geschätzt.

Es handelt sich um eine «vielfältige» Sammlung, die Themen wie Mythologie, Akt, Theater und die Welt des Stierkampfes abdeckt. Was die Formate betrifft, so umfasst sie Zeichnungen, Stiche, Lithografien und hochwertige Reproduktionen, die mit Techniken wie Lithografie, Holzschnitt, Siebdruck und Pochoir hergestellt wurden.

Die Stadtverwaltung hat bereits angekündigt, dass sie an einem Ausstellungsprojekt arbeitet, um sie der Öffentlichkeit zu zeigen. An Einrichtungen dafür mangelt es ihr nicht. Zum einen verfügt sie über das Ausstellungszentrum Benalmádena Costa, in dem bereits eine Ausstellung über Picasso stattfand, die ein großer Erfolg beim Publikum war. Eines der wichtigsten Projekte der derzeitigen Regierung ist der Bau eines Kulturzentrums im Zentrum von Benalmádena Pueblo, das auch mehr als genug Platz für die künftige Unterbringung dieser Sammlung bieten würde.

«Diese Vereinbarung ist das Ergebnis des Engagements dieser Regierung für die Kultur. Ich habe unermüdlich mit der Fracaral-Stiftung zusammengearbeitet, um einen zukünftigen Leihvertrag zu unterzeichnen, der heute nach einer Voruntersuchung der Werke Realität wird», sagte Bürgermeister Juan Antonio Lara, der der Ansicht ist, dass sich «Benalmádena mit diesem Erwerb als kulturelles Referenzziel positioniert» und es Forschern, Sammlern und Kunstliebhabern aus der ganzen Welt ermöglicht, «sich mit dem einzigartigen Werk von Picasso und anderen bedeutenden Künstlern zu beschäftigen».

Stück für Stück

Die Untersuchung jedes einzelnen der Leihgaben des Rathauses von Benalmádena wurde von einem Team von Fachleuten mit «anerkanntem Prestige» durchgeführt. Zu ihnen gehören Carlos Ferrer, ein auf das Werk von Picasso spezialisierter Arzt, und María José Montañés Garnica, eine auf die Konservierung und Restaurierung von Grafiken spezialisierte Restauratorin. Sie alle wurden von José María Luna von der Stiftung Geburtshaus Picasso beraten und von Antonio Sánchez koordiniert. In dem von diesem Team erstellten Bericht wurden für jedes der Werke ein technisches Dossier, eine detaillierte Untersuchung des Erhaltungszustands und eine Analyse der einschlägigen Dokumentation erstellt.

Eines der herausragendsten Stücke der Sammlung ist laut Dr. Carlos Ferrer eine Originalzeichnung, die der Künstler Dr. Jean Stehelin schenkte. Diese Zeichnung, die an zwei verschiedenen Tagen (Ende 1968 und im März 1969) entstand, war ein Geschenk an den Arzt, der Picasso in seinen letzten Lebensjahren betreute. Er war der erste, der gerufen wurde, als Picasso am Morgen des 8. April 1973 starb, aber der Arzt war bereits erkrankt und sollte selbst einige Tage später sterben, so dass er dem Künstler in seinen letzten Stunden nicht mehr beistehen konnte. Es sind mehr als ein Dutzend Zeichnungen bekannt, die dem Arzt gewidmet sind.

Die Sammlung umfasst Drucke aus zwei Serien, die zwischen 1968 und 1971 entstanden sind: Suite 347 und Suite 156. Diese Drucke sind repräsentativ für den Stil und die Technik des Künstlers in seiner letzten Schaffensperiode.