Neun Festnahmen, darunter ein Ortspolizist, wegen Drogenschmuggels in Torremolinos und Benalmádena

SUR Torremolinos Dienstag, 25. November 2025

Beamte der Nationalpolizei haben neun Personen festgenommen, die Drogen in die Gemeinden Torremolinos und Benalmádena geschmuggelt haben sollen. Die Ermittlungen begannen, nachdem sie die Anwesenheit einiger Anführer einer kriminellen Organisation festgestellt hatten, die Kokainlieferungen an örtliche Drogenhändler in der Region lieferte. Einige der Festgenommenen haben ein langes Vorstrafenregister - sie werden mit Drogenhandel und anderen Straftaten in Verbindung gebracht - und sind Mitglieder eines bekannten Clans, der im östlichen Bezirk von Málaga ansässig ist. Ein aktiver Beamter der örtlichen Polizei in Málaga wurde wegen seiner Beteiligung an dem Vorfall verhaftet. Ihnen wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Drogenhandel, illegaler Waffenbesitz, Geldwäsche und Erpressung vorgeworfen.

Die Ermittlungen wurden Mitte Juni von der Gruppe II der Abteilung für Spezial- und Gewaltkriminalität der örtlichen Polizeistation Torremolinos-Benalmádena aufgenommen.

Durch die Ermittlungen und eine mühsame Untersuchung - angesichts des kriminellen Profils der Ermittlungspersonen - konnten sie identifiziert und die von ihnen benutzten Adressen und Fahrzeuge ermittelt werden. Außerdem wurde die Rolle eines jeden von ihnen sowie die Hauptvertriebsorte der Rauschmittel ermittelt: die Stadtviertel El Palo und Churriana in Málaga. Es handelt sich um zwei Grundstücke vor dem Strand von El Palo, die einem der beteiligten Clans gehören und eine Fläche von 1.600 Quadratmetern sowie zahlreiche Anbauten und illegale Erweiterungen aufweisen, die diesen Ort in ein wahres Labyrinth verwandeln. Sie wurden betreten und durchsucht, da es sich um Wohnungen handelte, die mit der Organisation in Verbindung standen. Um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen, mussten die Beamten die Außenmauer erklimmen und durch ein Fenster einsteigen, um den Verdächtigen daran zu hindern, die Drogen loszuwerden oder zu fliehen.

Vier Durchsuchungen in Málaga

Insgesamt wurden vier Durchsuchungen durchgeführt, alle in der Stadt Málaga, bei denen insgesamt 20 Kilo Kokain, 128 Gramm Haschisch, mehr als 37.000 Euro, vier Fahrzeuge und verschiedene Waffen - ein Gewehr, eine simulierte Pistole und ein verbotenes Messer - sowie Munition sichergestellt wurden.

Nach der Vorladung vor Gericht ordnete das Gericht für vier der Festgenommenen Untersuchungshaft an.