Fünf neue alte Brunnen sollen ab Sommer Málaga zusätzlich mit Wasser versorgen

Arbeiten am Brunnen Perales 3.

Málaga wird im Sommer ein neues, großes und unterirdisches «Wasserreservoir» im Gebiet Bajo Guadalhorce für die Trinkwasserversorgung anzapfen können. Es handelt sich um fünf Brunnen, deren Wiederinbetriebnahme voraussichtlich im Juli dieses Jahres erfolgt und die für die Versorgung der Provinzhauptstadt genutzt werden können. Dies ist möglich, da das Wasser zuvor durch die Entsalzungsanlage in El Atabal geschickt werden kann. Um die Reserven nicht zu übernutzen, will das zuständige städtische Wasserunternehmen, Emasa die Nutzung dieser Ressourcen in den kommenden zweieinhalb Jahren von einem externen Unternehmen engmaschig überwachen lassen.

Ersten Schätzungen zufolge können die fünf Brunnen - drei in Perales (Industriegebiet Santa Teresa) und zwei in Puente del Rey (Flughafengebiet) - maximal bis zu 900 Liter pro Sekunde liefern. Das ist mehr als die Hälfte des Durchflusses im Versorgungsnetz von Málaga und wäre vergleichbar mit der Zufuhr aus einem Stausee. Unterirdische Ressourcen bergen jedoch auch Risiken: Sie können sehr schnell an Menge und Qualität verlieren, sie können zum Beispiel versalzen und sie können Pestizide oder unerwünschte Chemikalien enthalten.

5 neue Brunnen, die jahrzehntelang stillgelegt waren, werden in diesem Sommer in das Wasserversorgungsnetz für die Provinzhauptstadt integriert.

Auch das soll mit Laboranalysen kontinuierlich geprüft werden. Es geht darum, mit der ergänzenden Nutzung dieser Ressourcen zu beginnen, ihre Infrastruktur (Brunnen, Entnahmestellen, Entnahmesysteme, Rohrleitungen und Elektrizität) gut instandzuhalten und sie auf mögliche neue Dürresituationen auszurichten.

Trotz des guten Niveaus der Brunnenressourcen soll die Nutzung zunächst auf einige hundert Liter pro Sekunde beschränkt werden.

900 Liter Wasser pro Sekunde können die fünf Brunnen des unteren Guadalhorce-Gebiets liefern. Es ist jedoch wichtig, die Durchflussmenge zu kontrollieren, um die Wasserqualität halten zu können.

Die neue Versorgungsquelle ist Teil eines Gesamtsystems mit den drei Stauseen (Guadalhorce, Conde und Guadalteba), den beiden Hochwasserschutzspeichern, die ebenfalls Wasser liefern können (Limonero und Casasola), und dem Brunnensystem von Cártama.

15,4 Millionen Euro hat das regionale Landwirtschaftsministerium in dieses Projekt zur Rückgewinnung und Aufbereitung der unterirdischen Ressourcen des unteren Guadalhorce-Gebiets investiert, weitere 2,3 Millionen Euro steuert das Wasserunternehmen von Málaga bei

Die Sanierung von Perales und Puente del Rey gehört zu den von der andalusischen Landesregierung genehmigten Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Wasserressourcen angesichts der Dürre. Die Investition beläuft sich auf mehr als 15,4 Millionen Euro. Während Emasa die Aufbereitung dieser fünf Brunnen mit einer Investition von 2,3 Mio. Euro übernommen hat, war das andalusische Landesministerium für Landwirtschaft, Fischerei, Wasser und ländliche Entwicklung für die Ausführung der notwendigen Rohrleitungen verantwortlich. Aus den Brunnen wird das geförderte Wasser zum bestehenden Sammelbecken nördlich des Flughafens und von dort über Leitungen in die Trinkwasseraufbereitungsanlage in El Atabal gelangen.