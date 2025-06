Die Gastro-Events dieses Sommers in Málaga

Weintreten wie hier in Manilva ist eine von vielen Attraktionen, die auf den zahlreichen Gastro-Festen bis Ende Sommer in der Provinz geboten werden.

Javier Almellones Málaga Freitag, 27. Juni 2025

Es ist zwar nicht die Jahreszeit mit den meisten gastronomischen Veranstaltungen in der Provinz Málaga, aber eine der vielfältigsten. Von Kirschen von Alfarnate über Ajoblanco aus Almáchar bis hin zu Weinen und Muskateller-Sultaninen aus der Axarquía oder Manilva gibt es bis zum dritten Septemberwochenende zahlreiche Veranstaltungen mit traditionellem Charaktern. Auch auf Neuigkeiten darf man sich freuen, wie zum Beispiel die Veranstaltung, die für das letzte Augustwochenende in Málaga rund um «bocatas», also belegte Brote, in Vorbereitung ist. Im Folgenden eine Auswahl der Gastro-Highlight-Events.

1 Bis 29. Juni Cocktail-Route in Torre del Mar

Obwohl die «Ruta del Cóctel» von Torre del Mar offiziell im Frühjahr begann, ist sie ein Event, das vor allem jetzt in den heißen Sommermonaten erfrischend daherkommt. In diesem Jahr nehmen 14 Lokale an Cocktail-Route teil, bei der exklusive Mixgetränke zum Preis von 6 Euro serviert werden - sowohl in alkoholischer als auch alkoholfreier Version.

2 2. August Gazpacho-Festival von Alfarnatejo

Das Gazpacho-Festival von Alfarnatejo ist eines der großen Sommerfeste des Jahres und findet stets am ersten Samstag im August statt. Am 2. August ist es wieder soweit: Der berühmte «Gazpacho de los tres golpes», eine typische kalte Tomaten-Gemüsesuppe wird unter Einheimischen und Besuchern verteilt, solange der Vorrat reicht. In diesem Jahr wird das Dorf in der oberen Axarquía als Neuheit einen ganz besonderen Lavendelduft verströmen - man darf sich überraschen lassen...

3 2. August Fest der Muskatellertraube in Iznate

Auch die «Fiesta de la Uva Moscatel» von Iznate findet immer am ersten Samstag im August statt. Neben der Muskatellertraube, mit deren Ernte bereits begonnen wurde, steht das Gastro-Event auch im Zeichen der traditionellen Küche der Axarquía. Abends werden in verschiedenen Ecken des Dorfes kostenlose Verkostungen angeboten: von Ajoblanco oder Gazpacho bis hin zu Salaten mit gebratener Paprika oder Wurstwaren.

4 2. August Gastro-Wettbewerb in Zapata (Alhaurín de la Torre)

Ebenfalls am ersten Samstag im August findet im Rahmen des Stadteilfestes von Zapata (Alhaurín de la Torre) ein weiterer Klassiker des kulinarischen Sommers von Málaga statt: der «Concurso Gastronómico de Zapata», ein Wettkochen- und -backen, das sogar zur Fiesta der touristischen Einzigartigkeit in der Provinz erklärt wurde. Jedes Jahr werden mehr als 100 verschiedene Gerichte vorgestellt, die nach der Bewertung durch eine Jury unter den Anwesenden verteilt werden.

5 2. August Torremolinos Spieß-Wettbewerb

Im Sommer findet auch einer der wichtigsten Sardinen-Grillwettbewerbe in der Provinz Málaga statt. Am ersten Samstag im August steht die elfte Auflage des «Concurso de Espetos» von Torremolinos auf dem Programm. Neben dem eigentlichen Wettbewerb werden im Anschluss an die Veranstaltung auch Verkostungen der Fisch-Spießchen angeboten. An dieser Ausgabe können nur professionelle Espeteros aus allen Gemeinden der östlichen und westlichen Costa del Sol, von Nerja bis Manilva, teilnehmen.

6 Von 8. bis 17. August Weltwettbewerb des Schinken der Stadt Estepona

Ein weiteres sehr beliebtes Gastro-Event des Sommers an der Costa del Sol feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum: der «Certamen Mundial del Jamón Ciudad de Estepona», der Weltwettbewerb für Schinken. Neun Tage lang werden an der Strandpromenade von Estepona Dutzende von Ständen aufgebaut, an denen Schinken und Wurstwaren aus verschiedenen Teilen des Landes sowie andere hochwertige Produkte verkauft werden. Eine weitere Attraktion ist das Begleitprogramm mit musikalischen Darbietungen, die die Nächte von Estepona vibrieren lassen.

7 15. August Wein-Nacht in Cómpetas

Die «Noche del Vino» in Cómpeta findet stets am 15. August statt. Obwohl es eine Wein-Nacht ist, wird schon tagsüber gefeiert. Die ersten Aktivitäten beginnen in der Regel um 11.00 Uhr mit der traditionellen Messe zu Ehren der Schutzpatronin der Stadt, der Virgen de la Asunción. Danach folgt das traditionelle Traubentreten, das jedes Jahr von einer bekannten Persönlichkeit übernommen wird. Anschließend kommt der meisterwartete Moment des Tages: die Verkostung von Migas, also gerösteter Brotkrumen, mit Kabeljau, Arriera-Salat, Muskatellertrauben und lokalem Wein. Nach diesem ersten Teil des Festes wird die Veranstaltung um 22.00 Uhr mit einem Flamenco-Gesangsfestival abgerundet.

8 15. August «Ochsenei-Tomaten»-Auktion in Coín

Für den 15. August kann man sich auch die «Subasta del Tomate Huevo de Toro» in Coín vormerken. Diese Auktion von regionalen Ochsenei-Tomaten, vergleichbar mit Ochsenherztomaten, findet im Laufe des Vormittags im Rahmen einer Landwirtschaftsmesse mit Erzeugnissen aus Coín und Umgebung statt, wobei im Mittelpunkt die «Tomate Huevo de Toro» steht, eine sehr geschätzte Sorte. Und die wird unter den Anwesenden versteigert. Der Erlös wird für wohltätige Zwecke gespendet. Zusätzlich zu dieser Veranstaltung wird jedes Jahr die «Ruta del Tomate de Huevo de Toro» in vielen Restaurants der Provinz organisiert, wo die Tomate in verschiedensten Gerichten zum Einsatz kommt.

9 29. und 30. August «Bocata»-Fest in Fuengirola

Bei der ersten Ausgabe des «Bocata-Fest» von Fuengirola dreht sich alles um «Autoren-Sandwiches, Street Food und Fine Dining». An zwei Tagen Ende August werden sich sieben renommierte Köche mit kreativen Vorschlägen präsentieren, die die Liebhaber guter Sandwiches begeistern sollen.

10 6. und 7. September Weinfest von Manilva

Muskateller glänzt nicht nur in der Axarquía, sondern auch in der westlichsten Stadt der Provinz Málaga, wo am ersten Septemberwochenende in Manilva die Weinlese gefeiert wird. Am 6. und 7. September findet die «Fiesta de la Vendimia de Manilva» statt, ein Weinfest, das am zweiten Veranstaltungstag ein traditionelles symbolisches Traubentreten bietet. Im Anschluss steht die Verkostung des ersten Traubensaftes des Jahres. Am Tag zuvor gibt es am Nachmittag eine Prozession mit dem Bildnis der Nuestra Señora de los Dolores, deren Höhepunkt die Darbringung von Trauben durch die Bauern ist.

11 6. September Ajoblanco-Festival von Almáchar

Bei der «Fiesta del Ajoblanco de Almáchar» handelt es sich um eine der ältesten Gastro-Veranstaltungen, die immer am ersten Samstag im September stattfindet und dieses Jahr zum 55. Mal ausgetragen wird. Star dieser Veranstaltung ist die traditionsreiche Ajoblanco-Suppe, ein erfischendes Sommerhighlight.

12 7. September Weintreten in Riogordo

Zeitgleich mit der Noche de las Candelas, der Kerzennacht, findet in Riogordo am 7. September im Ethnografischen Museum das symbolische Treten der Trauben statt; die «Pisa de Riogordo». Dieses Dorf, das vor allem für die Produktion von grünen Oliven bekannt ist, setzt sich seit Jahren auch für die Erinnerung an verlorengegangene Bräuche ein.

13 Von 9. bis 14. September Sardellenfest in Rincón de la Victoria

Schon lange ist die «Fiesta del Boquerón Victoriano» von Rincón de la Victoria nicht mehr nur eine Verkostung von gebratenen oder in Essig eingelegten Sardellen an der Promenade der Stadt. Inzwischen sind auch Bars und Restaurants auf den Zug aufgesprungen, bieten ihren Gäste Köstliches rund um die kleinen Schwarmfischchen. Wie in den letzten Jahren gibt es auch in diesem Jahr ein umfangreiches Programm mit Aktivitäten wie Live-Kochvorführungen oder dem Markt Sabor a Málaga.

14 Von 12. bis 14. September Weinlesefest von Mollina

Mit der «Fiesta de la Vendimia de Mollina» feiern das kleine Dorf in der Vega de Antequera und seine drei bedeutenden Weinkellereien die lange Anbau- und Keltertradition. Die Bodegas stellen hochwertige Weine her, darunter Rot-, Weiß- und Süßweine und sogar Wermut- und Schaumweine. Die Makroverkostung am Samstag, 13. September, und ein Straßenumzug mit Fahrrädern, die mit Motiven der Weinlese geschmückt sind, am darauf folgenden Sonntag sind zwei der Höhepunkte, die man nicht verpassen sollte. Während des Wochenendes findet sowohl ein Tanzabend als auch ein Jahrmarkt statt.

15 Von 12. bis 15. September Olivenmarkt von Alozaina

Alozaina produziert in Málaga die größte Menge an Oliven der Sorte Aloreña, da ist es nur zu verständlich, dass dort eine «Feria de la Aceituna de Alozaina» gefeiert wird. Auf dem Olivenmarkt können unter anderem die ersten Tafeloliven der Saison probiert werden.

16 14. September Winzerfest von Moclinejo

Die «Fiesta de Viñeros» von Moclinejo wird nur einen Steinwurf vom Mittelmeer entfernt, aber inmitten des genannten «Corazón Moscatel«, des Muskateller-Herzens, gefeiert. Das kleine Dorf in der Axarquía zollt am zweiten Sonntag im September den Winzern Tribut.

17 Von 19. bis 21. September Fest der Málaga-Ziege in Casabermeja

Am dritten Septemberwochenende findet in Casabermeja eine neue Ausgabe der «Fiesta de la Cabra Malagueña» statt, bei der sich alles um die Produkte und die landwirtschaftliche Kultur dieser einheimischen Ziegenrasse dreht. Zu den wichtigsten Aktivitäten gehören eine Tapas-Route, ein Käsemarkt und verschiedene Workshops. Drei Tage lang können die Besucher in verschiedenen Restaurants vor Ort Gerichte mit Ziegenfleisch und Ziegenkäse probieren. Es werden auch Führungen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Casabermeja angeboten.

18 20. September Fischspieß-Fiesta von Marbella

Am letzten Samstag des Sommers gibt es am 20. September ein weiteres Sardinenspieß-Fest, und zwar die «Fiesta del Espeto» von Marbella, die an drei seiner emblematischsten Strände stattfindet: Playa Venus (Marbella), La Salida (San Pedro de Alcántara) und Las Chapas.

19 21. September Rosinen-Festival in El Borge

Jeden dritten Sonntag im September wird in El Borge die «Fiesta de la Pasa» zu Ehren der Muskateller-Traube abgehalten. Gezeigt werden auch einige, mit dieser Ernte verbundenen Arbeiten sowie der Herstellungsprozess von Sultaninen und Wein. Zu den weiteren Höhepunkten der Fiesta zählen die Verkostung verschiedener Gerichte und die Auftritte der traditionellen Verdiales-Volksmusikgruppen.