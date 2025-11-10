Die neuen «Büros» des organisierten Verbrechens an der Costa del Sol: kleine Killer, Kriegswaffen und hochmoderne Drohnen

María José Díaz Alcalá Málaga Montag, 10. November 2025 Teilen

Sie verwenden falsche Identitäten und planen, das Land zu verlassen, sobald der Auftrag erledigt ist. Manchmal stehen sie in Verbindung mit den Organisationen, mit denen sie betraut sind, manchmal aber auch nicht. Sie sind jünger, manche sogar minderjährig, die meisten von ihnen kommen aus Nordeuropa. Und sie verlangen weniger: «Früher verlangten sie 50.000 oder 60.000 Euro für einen Kopf, jetzt machen sie es für 20.000», erklärt einer der Ermittler, der sie genau verfolgt. Obwohl sie «grober» sind, schätzen die Mafiosi ihre Unerfahrenheit und ihre Gewalttätigkeit: «Es fällt ihnen leichter, sie zur Tat zu zwingen, wenn sie daran denken, einen Rückzieher zu machen, und sie zittern nicht, wenn sie auch von der Familie der Zielperson Geld erpressen müssen».

Das jüngste Todesopfer des organisierten Verbrechens an der Costa del Sol wurde am helllichten Tag beim Telefonieren vor einem Nachtclub in Puerto Banús erschossen. Es war Freitag, der 3. Oktober, als Hamza Karimi, ein schwedischer Rapper, der seinem Publikum besser unter dem Namen Hamko bekannt ist, von einer Person überrascht wurde, die aus einem Fahrzeug stieg, die Straße überquerte und ein halbes Dutzend Schüsse auf den 25-Jährigen abfeuerte, der trotz aller Versuche, zu fliehen und sich im Inneren des Lokals in Sicherheit zu bringen, schließlich starb.

Am 31. Mai wurden gegen 23.30 Uhr zwei Männer schottischer Herkunft, beide in den Vierzigern, auf der Terrasse eines Restaurants und einer Cocktailbar an der Strandpromenade von Fuengirola erschossen, die wegen eines Champions-League-Spiels zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand voll besetzt war. Dies sind zwei der jüngsten und wildesten Beispiele für Banden, die ihre Konflikte miteinander austragen.

Doch in Wirklichkeit sind die Killer nur die Spitze des Eisbergs des komplexen Netzes, das an der Küste operiert und das dank der strategischen Lage der Provinz größtenteils dem Drogenhandel gewidmet ist. Der Hafen, der Schiffe aus Südamerika empfängt, ist zu einem der wichtigsten Einfallstore für Kokain geworden, wie die Staatsanwaltschaft in ihren jüngsten Berichten warnte, während die Nähe zu Marokko die Einfuhr von Haschisch und dessen anschließende Verteilung auf dem Festland (wo es zu einem höheren Preis verkauft wird) ermöglicht. Allein im letzten Monat hat die Nationalpolizei neun Tonnen Rauschgift (Haschisch und Kokain) bei kriminellen Organisationen in der Provinz Málaga beschlagnahmt.

Durch den ständigen Fluss von Drogengeldern haben diese kriminellen Gruppen Zugang zu echten Waffenarsenalen - Handfeuerwaffen, automatische Gewehre und sogar Kriegswaffen - und logistischen Ressourcen, die es ihnen ermöglichen, ungestraft zu agieren. Jüngste Untersuchungen zeigen, wie diese Netzwerke ihre wirtschaftliche Macht nutzen, um die Sicherheit ihrer Kommunikation durch verschlüsselte Anwendungen zu verstärken, hochmoderne Drohnen zur Überwachung und Gegenüberwachung einzusetzen und ihre Ortung durch Frequenzstörsender zu verhindern, erklären Experten auf diesem Gebiet gegenüber SUR.

Ihre Raffinesse führt zu langwierigen und mühsamen polizeilichen Ermittlungen, die am Ende aber doch Früchte tragen. In den letzten Wochen wurden laut einer Pressekonferenz der Polizei am Mittwoch 55 Personen im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität an der Costa del Sol festgenommen und 37 Schusswaffen, 40 Fahrzeuge und mehr als 150.000 Euro beschlagnahmt.