Heute Nacht geht's los: Sternschnuppennächte mit Perseiden und Delta-Aquariden

Liebhaber der Astromonie haben Glück. In den nächsten Tagen finden die Höhepunkte der auffälligsten astronomischen Phänomene der Sommersaison statt. Die Rede ist von Delta-Aquariden und Perseiden, den beiden wichtigsten von der Halbinsel aus sichtbaren Sternschnuppenschauern. Aber wann und wo kann man diese Meteorschauer beobachten? Hier das Wichtigste zum Vormerken:

Aquariden-Delta-Meteorschauer

Nach Daten des Instituto Geográfico Nacional (IGN) findet der Delta-Aquariden-Meteorschauer noch bis 23. August statt und wird sein «Maximum um den 30. Juli erreichen». Dieses Sternschnuppenspektakel wird also in diesen letzten Julinächten 2025 seinen Höhepunkt haben, so dass sowohl die heutige Nacht des 30. Juli als auch die morgige ideal für die Beobachtung sein werden. «Die Mondsichel wird die Beobachtungen nach Mitternacht noch begünstigen, wenn auch der Radiant des Schauers am Himmel zu sehen sein wird», so das IGN. Am besten sind die Sternschnuppen demnach auf der Südhalbkugel zu beobachten, «weil ihr Radiant höher am Himmel steht».

Um sie zu beobachten, empfiehlt es sich, einen nur wenig von Lichtverschmutzung betroffenen Himmelsbereich zu suchen. Obwohl die Delta-Aquariden aus dem Sternbild Wassermann zu kommen scheinen (daher ihr Name), können sie überall am Himmel gesehen werden. Am besten ist es, den Blick auf die dunkleren Bereiche zu richten, und zwar in die entgegengesetzte Richtung zur Position des Mondes.

Perseidenschauer

Der Meteorschauer der Perseiden findet jedes Jahr um den 12. August statt. Die Perseiden, die im Volksmund auch «Tränen des Sankt-Lorenz» genannt werden, weil der Höhepunkt des Meteorschauers auf den 10. August fällt, sind im Hochsommer von der gesamten nördlichen Hemisphäre aus sichtbar.

Die Geschwindigkeit dieser Meteore kann mehr als 50 Kilometer pro Sekunde betragen, und ihre Aktivitätsrate kann 200 Meteore pro Stunde erreichen. Das IGN weist darauf hin, dass die Perseiden zwar in den Nächten von 11. bis 13. August ihren Höhepunkt erreichen, aber normalerweise bereits ab Mitte Juli auftreten und um den 24. August enden.

In diesem Jahr 2025 erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt am 12. August gegen 22 Uhr. Leider ist der Mond dann gerade in seiner Vollphase, so dass der Himmel sehr hell sein wird. «Die beste Zeit, um den Schauer an diesen Tagen zu beobachten, ist kurz nach Sonnenuntergang, bevor unser Satellit aufgeht, oder wenn er sehr niedrig am Himmel steht».

«Ihre hohe Aktivität und die günstigen atmosphärischen Bedingungen für die Beobachtung während des nördlichen Sommers machen die Perseiden zum beliebtesten und am leichtesten zu beobachtenden Meteorschauer des Jahres«, sagt das IGN.