Erdbeben mit Epizentrum in Fuengirola war es in der ganzen Provinz Málaga zu spüren

Rossel Aparicio Málaga Freitag, 5. Dezember 2025

Ein starkes Beben hat an diesem Freitag, 5. Dezember, die Provinz Malaga und einen Teil Andalusiens in die Schlagzeilen gebracht. Das Erdbeben der Stärke 4,8 mit Epizentrum in Fuengirola (das Nationale Geographische Institut (IGN) gab ursprünglich eine Stärke von 4,2 an) ereignete sich um 10.38 Uhr in einer Tiefe von 77 Kilometern und war in fast der gesamten Provinz Málaga zu spüren, wobei es vorerst keine Hinweise auf Personen- oder Sachschäden gab.

Nach Angaben des IGN wurde das Erdbeben auch in anderen andalusischen Provinzen wie Granada, Córdoba und dem Gebiet des Guadalquivir-Tals gespürt. In Málaga wurde das Erdbeben von den Bürgern entlang der Küste von Estepona bis zum benachbarten Motril gespürt (in Benalmádena, Chilches, Torrox und Nerja war es zu spüren). Im Inneren der Provinz Málaga war es in Ronda, Antequera und Alhaurín de la Torre zu spüren. Zahlreiche Menschen berichteten von einem leichten Beben zwischen 2 und 5 Sekunden.

Erdbeben dieser Stärke sind nicht häufig, aber nach Angaben des seismischen Instituts «auch nicht außergewöhnlich», da sie «immer wieder» auftreten. Am Montag, dem 1. Dezember, registrierte das Nationale Geografische Institut (IGN) in den frühen Morgenstunden ein weiteres Erdbeben der Stärke 3,2, mit dem Epizentrum in Estepona . Dieses Beben ereignete sich um 6 Uhr und lag in einer Tiefe von 52 Kilometern.

Beben in Fuengirola meldete das Nationale Geografische Institut ein weiteres Beben der Stärke 1,9 mit Epizentrum in der Ortschaft Zafarraya in Granada. Das Beben ereignete sich um 11:22 Uhr morgens in einer Tiefe von 19 Kilometern. Bislang liegen keine Berichte über Personen- oder Sachschäden vor.

So war das Erdbeben von Fuengirola in den verschiedenen Orten der Provinz zu spüren:

