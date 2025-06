Bootsfahrer wegen des Todes einer Frau auf einem Jetski in Manilva verhaftet

Juan Cano Manilva Montag, 30. Juni 2025 Compartir

Der Fahrer des Motorbootes, das am Samstag im Meer vor Manilva mit einem Jetski kollidierte, auf dem sich eine Frau befand, die an den Folgen des Unfalls starb, ist wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Die Guardia Civil hat in den letzten Stunden an der Rekonstruktion des Unfalls gearbeitet. Den Ermittlungen zufolge sind der Fahrer des Bootes und der Fahrer des Jetskis befreundet und waren gemeinsam auf einem Ausflug. Die Frau war Passagierin auf dem Jetski, der von ihrem Partner gefahren wurde.

Die Beamten stellten fest, dass eines der beiden Wasserfahrzeuge eine Wendung machte, die den Unfall verursachte. Nach Prüfung der verschiedenen Aussagen führen die Ermittler dieses Manöver auf das Motorboot zurück, weshalb der Pilot wegen fahrlässiger Tötung angeklagt wurde. Er wurde auch wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt, nachdem ein Alkoholtest positiv ausgefallen war.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 19.25 Uhr am Strand Los Toros.