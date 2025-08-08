Das Safari-Lodgehotel im Selwo-Park von Estepona entführt Sie nach Afrika, ohne dass Sie Spanien verlassen müssen

Alberto Flores Estepona Freitag, 8. August 2025 Teilen

Eine Safari in Afrika ist ein einzigartiges Erlebnis, das tiefe Eindrücke hinterlässt. Umgeben von wilden Tieren in ihrer natürlichen Umgebung entwickelt man ein neues Verständnis für die Natur und ihre Abläufe. Dieses Erlebnis kann jedoch recht kostspielig sein und ist daher für viele unerschwinglich.

Zum Glück gibt es an der Südküste Spaniens eine Alternative, die dem Besucher das Gefühl vermittelt, sich mitten in Kenia, Tansania oder Namibia auf einer Safari zu befinden. Das Hotel Selwo Lodge befindet sich im Parque Selwo in Estepona und bietet verschiedene Unterkunftsarten an, um das Safari-Erlebnis möglichst authentisch erlebbar zu machen. Das Reservat erstreckt sich über mehr als 100 Hektar, auf denen mehr als 2.000 Tiere verschiedener Arten zusammenleben.

Die Tiere im Park stammen von verschiedenen Kontinenten, aber die meisten von ihnen sind aus Afrika. Das Hotel bietet die Möglichkeit, tagsüber zwischen Löwen, Zebras, Affen und Giraffen zu leben und nachts von ihnen umgeben zu schlafen.

Wie Afrika, aber mit den Annehmlichkeiten eines Hotels

Die Selwo Lodge bietet verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten: Hütten im Masai-Stil, das Watu-Dorf, von dem aus man einen Blick auf den Park hat, und die Zulu-Apartments, die über einen privaten Whirlpool verfügen. Alle Zimmer sind von viel Grün umgeben und so gebaut, dass Sie sich wie in Afrika fühlen, aber mit dem Komfort eines Hotels.

Die Buchung umfasst nicht nur die Übernachtung in der Lodge, sondern auch den Zugang zum Park für zwei Tage, Frühstück, Parkplatz, Swimmingpool und die «Serengeti-Safari». Zu den weiteren Aktivitäten gehören Bogenschießen und eine Wanderung über eine lange, schwankende Hängebrücke.