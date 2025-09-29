Stadtrat von Estepona genehmigt Haushalt für 2026 in Höhe von mehr als 132 Millionen Euro

Emma Pérez-Romera Estepona Montag, 29. September 2025 Teilen

Der Stadtrat von Estepona hat mit den Gegenstimmen der Fraktionen der PSOE und Vox den Haushalt für das Jahr 2026 verabschiedet, der laut der Stadträtin für Wirtschaft, Finanzen und Inneres, Ana Vilaseca, „ein vom Regierungsteam vorgelegtes Wirtschaftsdokument ist, das Einnahmen in Höhe von mehr als 132 Millionen Euro vorsieht, die produktiven Investitionen auf über 27 Millionen Euro erhöht und mehr als 6,6 Millionen Euro für die größte Senkung der Grundsteuer in der Stadt vorsieht«.

Bürgermeister José María García Urbano erklärte, es handele sich um «einen historischen Haushalt, der es uns ermöglicht, nach der Überwindung der Altschulden in eine bessere Zukunft zu blicken». Er beglückwünschte das Wirtschaftsteam der Stadt, „weil es gleichzeitig mit dem Abbau der Schulden die Stadt mit Sport- und Kultureinrichtungen sowie Infrastruktur ausgestattet hat«.

Nach Ansicht von García Urbano „ist der Haushalt seriös, formell, sparsam, streng und erfüllt die Wahlversprechen. Das Jahr 2026 wird für die Stadt ein gutes Jahr werden, mit annähernd Vollbeschäftigung, und wir beglückwünschen uns zu den positiven Daten«.

Projekte im Jahr 2026

Der vom Regierungsteam erstellte Haushaltsplan für Estepona für das Jahr 2026 enthält Mittel für den Ausbau des großen Fußgängerboulevards am Mittelmeer, um ihn mit dem Stadtzentrum zu verbinden, für die Fortsetzung des Ein-Euro-Parkplatzprojekts, für die Fertigstellung des Küstenwegs und des Flusswegs, für den Bau neuer Sporteinrichtungen wie des Velodroms sowie für neue Pläne für die Asphaltierung, die Straßenbeleuchtung, die Umgestaltung des Parque Ferial und die Neugestaltung von Spielplätzen und Grünanlagen sowie für die Instandhaltung der städtischen Kindergärten und öffentlichen Schulen.

Für die örtliche Polizei ist eine Aufstockung des Personals um 5 Personen, die Reform des örtlichen Polizeipräsidiums, der Kauf von Fahrzeugen für die Polizei und den Zivilschutz sowie die Installation weiterer Sicherheitskameras in der Stadt vorgesehen.

Sozialdemokratische Fraktion

Die Sozialdemokratische Fraktion behauptet ihrerseits, dass García Urbano erneut einen Haushaltsplan für 2026 vorlegt, der «trotz der Erhöhung des Satzes der Bildung, der Jugend und der sozialen Stärkung keine Posten enthält, die auf die Lösung der wirklichen Probleme der Stadt, der Mobilität, des Wohnraums, des öffentlichen Verkehrs, der Reinigung und der Müllabfuhr abzielen, und auch nicht den Bau von Sozialwohnungen oder Miethilfen für arbeitende Familien und junge Menschen vorsieht».

«Während García Urbano sich mit einer historischen Senkung der Grundsteuer brüstet, hat er in Wirklichkeit eine Subvention für die Einwohnermeldung geschaffen, und zwar vorerst nur für dieses Jahr. Steuern können zwar gesenkt werden, aber es darf keine Diskriminierung zwischen gemeldeten und nicht gemeldeten Einwohnern geben. Dieser Unterschied ist verfassungswidrig und illegal», sagte die Sprecherin der PSOE, Emma Molina.

Molina kritisiert, dass die Stadtverwaltung „217.850 Euro für Werbematerial ausgegeben hat, fast fünfmal mehr als sie für die Suppenküche bereitstellt und fast doppelt so viel wie sie für die Verbesserung aller Bildungseinrichtungen der Stadt ausgegeben hat, was deutlich zeigt, wo die Prioritäten dieser Regierung liegen: Propaganda und Image stehen über sozialer und bildungspolitischer Fürsorge«.

In Bezug auf die Nullverschuldung der Stadtverwaltung von Estepona erklärte Emma Molina, dass „die PP sowohl hinsichtlich der Höhe der Verschuldung als auch hinsichtlich ihrer Herkunft gelogen hat, denn die tatsächliche Verschuldung betrug bei García Urbanos Amtsantritt als Bürgermeister 124 Millionen Euro und nicht 304 Millionen Euro. Auch die Behauptung, die Verschuldung sei vollständig getilgt, ist nicht wahr, denn es wurde lediglich die Bankverschuldung beglichen, aber es gibt weiterhin Schulden bei Lieferanten und bei der Sozialversicherung. Zu dieser mangelnden Genauigkeit kommt hinzu, dass die Stadtverwaltung selbst in ihren Berichten vor der Notwendigkeit von Zurückhaltung und Vorsicht bei den Ausgaben warnt, da die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Stadtverwaltung gefährdet ist.«

Vox

Das sieht auch die Stadtratsfraktion Vox so, deren Sprecher Manuel Aguilar versichert, dass «der Haushalt die Probleme lösen muss, die Estepona hat: Verkehr, Wohnen und Dienstleistungen in den Straßen und Vierteln, die nicht das Zentrum der Stadt sind. Das ist es, worauf Sie Ihren Haushalt konzentrieren sollten».

«Zehn von 100 Euro der Einnahmen werden von der Bank kommen, weil sie angekündigt haben, einen weiteren Kredit aufzunehmen, und es fällt auf, dass ein weiterer Kredit aufgenommen wird, obwohl uns gesagt wird, dass ein Restbetrag von 70 Millionen Euro vorhanden ist. Wenn Geld in der Kasse ist und keine Zinsen anfallen, warum müssen Sie dann einen Kredit bei einer Bank aufnehmen? Als ich für die städtischen Finanzen verantwortlich war, haben wir nie um einen Kredit gebeten», sagte Aguilar.

Aguilar, der versicherte, dass 2019 keine Rechnungen mehr in den Schubladen lagen, warf García Urbano vor, dass er «über die getilgten Schulden spricht, aber nur über die Bankschulden, denn über die anderen sagt er uns nichts». In diesem Zusammenhang warf er dem Bürgermeister vor, „die Stadtverwaltung zu benutzen, um riesige Plakate an der Fassade anzubringen, als wäre dieses Gebäude ein Kaufhaus und seiner Goldenen Woche«, in Anspielung auf das riesige Plakat an der Fassade mit dem Satz „Wir haben die Schulden auf null reduziert und die größten Steuersenkungen durchgeführt«.