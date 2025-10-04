Stadtverwaltung von Estepona und Stiftung Cudeca bilden Freiwillige aus, um Einsamkeit unter älteren Menschen zu bekämpfen

Emma Pérez-Romera Estepona Samstag, 4. Oktober 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Estepona hat mit der Stiftung Cudeca eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit getroffen, um ein Programm für soziale Freiwilligenarbeit einzurichten, um älteren Menschen, die unter ungewollter Einsamkeit leiden, zu helfen.

Daniel García, Stadtrat für Senioren, erklärte, dass „diese Initiative eine Antwort auf eine Situation in unserer Gesellschaft geben soll, nämlich die Alterung der Bevölkerung und die zunehmende Entfremdung vieler älterer Menschen von ihrem familiären, nachbarschaftlichen und gemeinschaftlichen Umfeld«.

Unerwünschte Einsamkeit ist ein Problem der öffentlichen Gesundheit, das sich unmittelbar auf die körperliche, geistige und emotionale Gesundheit älterer Menschen auswirkt. Trotz ihrer Ernsthaftigkeit bleibt sie eine stille Realität, die viele Menschen täglich betrifft.

García fügte hinzu, dass «die mit der Stiftung Cudeca geschlossene Kooperationsvereinbarung dazu dienen wird, eine Freiwilligenorganisation aufzubauen, die in Estepona schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich Menschen, die andere begleiten, ihnen zuhören und für diejenigen da sind, die sie brauchen».

Er betonte: «Die Vereinbarung mit Cudeca ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer umfassenden Betreuung unserer älteren Menschen. Wir dürfen nicht zulassen, dass jemand allein und ohne Unterstützung alt wird. Durch die Freiwilligenarbeit stärken wir das Gemeinschaftsnetz und machen deutlich, wie wichtig eine einfühlsame und respektvolle Begleitung ist».

Freiwilligenarbeit

Eva Víbora Martín von der Abteilung für Freiwilligenarbeit und Forschung von Cudeca erklärte bei der Vorstellung dieser Vereinbarung, dass „das Ausbildungsprogramm sowohl praktische als auch emotionale Aspekte der Begleitung beinhaltet, darunter Fähigkeiten zur affektiven Kommunikation, die Gestaltung sinnvoller Aktivitäten, den Umgang mit komplexen Situationen und die Kenntnis der Ressourcen der Umgebung, mit einem ethischen Blick und einem Bekenntnis zur Menschenwürde«, betonte sie.

Die Stadträtin für Soziales, María Aguilar, wies darauf hin, dass «dieses neue Freiwilligenprogramm 30 Plätze zur Verfügung stellt und die Stadtverwaltung Gruppen und die Bevölkerung ermutigt, sich anzumelden, um aktiv an der Veränderung teilzunehmen».