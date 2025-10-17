Restaurantmanager aus Estepona verurteilt wegen sexueller Übergriffe auf drei Kellnerinnen

Juan Cano Estepona Freitag, 17. Oktober 2025 Teilen

Ein Manager eines Restaurants in Estepona, der verhaftet wurde, weil er drei Kellnerinnen sexuell belästigt hatte, ist zu einem richterlichen Annäherungsverbot verurteilt worden.

Der Mann, der aus Guatemala stammt, 30 Jahre alt ist und sich illegal im Land aufhält, wurde dem UntersuchungsgerichtNummer 2 von Estepona überstellt. Nach Anhörung seiner Version wurde er freigelassen, allerdings laufen die Ermittlungen weiter.

Quellen des Obersten Gerichtshofs von Andalusien (TSJA) erklärten, dass der Richter drei Straftaten der sexuellen Nötigung zuordnete und gegen jedes der Opfer ein Annäherungsverbot von 500 Metern verhängte.

Der Fall wurde am 19. September aufgedeckt, als eine junge Frau zur Polizeiwache von Estepona ging und den Beamten mitteilte, dass sie von einem Arbeitskollegen sexuell missbraucht worden war.

Das Opfer erklärte, dass der Mann, der für den Restaurantbetrieb zuständig und somit ihr unmittelbarer Vorgesetzter ist, sie in einen abgelegenen Teil des Restaurants brachte. Dort habe er begonnen, sie zu küssen und sie an verschiedenen Stellen ihres Körpers zu berühren, während er versucht habe, sie dazu zu bringen, dasselbe mit ihm zu tun.

Die junge Frau erklärte den Beamten, dass es ihr gelungen sei, dem Mann zu entkommen, und dass sie dann beschlossen habe, den Vorfall zu melden. Die Ermittlungen wurden von der Abteilung für Familien- und Frauen (UFAM) der Polizeistation von Estepona übernommen, die die Ermittlungen im Restaurant aufnahm.

Als die Polizeibeamten die Ermittlungen aufnahmen, fanden sie ein zweites Opfer. Eine andere Kellernin des Restaurants gestand den Beamten, dass sie im August Opfer einer ähnlichen Situation geworden sei, als derselbe Manager sie in einem abgelegenen Teil des Restaurants in die Enge trieb, um sie zu missbrauchen.

Während der Untersuchung dieser beiden Zeugenaussagen meldete sich eine dritte Kellnerin angab, während des Arbeitstages von einem Kollegen - wiederum dem Vorgesetzten - unsittlich berührt worden zu sein.

Die Beamten erhielten auch die Aussage eines Zeugen, der das Verhalten des Verdächtigen bei der Arbeit bestätigte. Der Restaurantmanager wurde wegen sexuellen Übergriffs auf die drei jungen Frauen festgenommen.