Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Festnahme

Restaurantmanager aus Estepona verurteilt wegen sexueller Übergriffe auf drei Kellnerinnen

Mann bekam ein Annäherungsverbot von 500 Metern gegenüber seinen Opfern verhängt

Juan Cano

Estepona

Freitag, 17. Oktober 2025

Ein Manager eines Restaurants in Estepona, der verhaftet wurde, weil er drei Kellnerinnen sexuell belästigt hatte, ist zu einem richterlichen Annäherungsverbot verurteilt worden.

Der Mann, der aus Guatemala stammt, 30 Jahre alt ist und sich illegal im Land aufhält, wurde dem UntersuchungsgerichtNummer 2 von Estepona überstellt. Nach Anhörung seiner Version wurde er freigelassen, allerdings laufen die Ermittlungen weiter.

Quellen des Obersten Gerichtshofs von Andalusien (TSJA) erklärten, dass der Richter drei Straftaten der sexuellen Nötigung zuordnete und gegen jedes der Opfer ein Annäherungsverbot von 500 Metern verhängte.

Der Fall wurde am 19. September aufgedeckt, als eine junge Frau zur Polizeiwache von Estepona ging und den Beamten mitteilte, dass sie von einem Arbeitskollegen sexuell missbraucht worden war.

Das Opfer erklärte, dass der Mann, der für den Restaurantbetrieb zuständig und somit ihr unmittelbarer Vorgesetzter ist, sie in einen abgelegenen Teil des Restaurants brachte. Dort habe er begonnen, sie zu küssen und sie an verschiedenen Stellen ihres Körpers zu berühren, während er versucht habe, sie dazu zu bringen, dasselbe mit ihm zu tun.

Die junge Frau erklärte den Beamten, dass es ihr gelungen sei, dem Mann zu entkommen, und dass sie dann beschlossen habe, den Vorfall zu melden. Die Ermittlungen wurden von der Abteilung für Familien- und Frauen (UFAM) der Polizeistation von Estepona übernommen, die die Ermittlungen im Restaurant aufnahm.

Als die Polizeibeamten die Ermittlungen aufnahmen, fanden sie ein zweites Opfer. Eine andere Kellernin des Restaurants gestand den Beamten, dass sie im August Opfer einer ähnlichen Situation geworden sei, als derselbe Manager sie in einem abgelegenen Teil des Restaurants in die Enge trieb, um sie zu missbrauchen.

Während der Untersuchung dieser beiden Zeugenaussagen meldete sich eine dritte Kellnerin angab, während des Arbeitstages von einem Kollegen - wiederum dem Vorgesetzten - unsittlich berührt worden zu sein.

Die Beamten erhielten auch die Aussage eines Zeugen, der das Verhalten des Verdächtigen bei der Arbeit bestätigte. Der Restaurantmanager wurde wegen sexuellen Übergriffs auf die drei jungen Frauen festgenommen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Minimalbetrieb im öffentlichen Nahverkehr in Málaga am Mittwoch aufgrund des nationalen Streiks für Palästina
  2. 2 Neuer andalusischer Gesundheitsminister Antonio Sanz will 106 Millionen in Krebsvorsorge-Programme investieren
  3. 3 Kandace Springs, Gustavo Santaolalla, Cécile McLorin Salvant und Al Di Meola beim Jazz-Festival von Málaga
  4. 4 Gesundheitliche Vorsorgeplanung: Wie Menschen an der Costa del Sol im Alter Unterstützung finden
  5. 5 Mischung zwischen Leidenschaft und Schaffenskraft: Conni Berner stellt in Marbella aus
  6. 6 Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Südostspanien
  7. 7 Mann lag wohl 15 Jahre tot in seiner Wohnung in Valencia
  8. 8 Deutsches Technologieunternehmen eröffnet Büroräume in Málaga
  9. 9 Nester für Fledermäuse und Vögel in der Sierra de las Nieves
  10. 10 Streiks und Demos in Spanien gegen Israel wegen Gaza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Restaurantmanager aus Estepona verurteilt wegen sexueller Übergriffe auf drei Kellnerinnen

Restaurantmanager aus Estepona verurteilt wegen sexueller Übergriffe auf drei Kellnerinnen