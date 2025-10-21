Sur Deutsche

Aktion gegen Drogenhändler

Großeinsatz gegen Drogenhandel und Organisierte Kriminalität in Malaga, Ceuta und Cádiz - heute Morgen begonnen und noch nicht abgeschlossen

Die Operation, an der Dutzende von Beamten beteiligt sind, läuft seit heute früh und hat bereits zu mindestens sieben Festnahmen geführt

Irene Quirante

Málaga

Dienstag, 21. Oktober 2025

Seit heute früh führt die Nationalpolizei gleichzeitig in Ceuta und in den Provinzen Málaga und Cádiz eine Makrooperation gegen den Drogenhandel und das organisierte Verbrechen durch. Es handelt sich um eine umfangreiche Operation, die noch immer aktiv ist und bei der bereits mindestens sieben Verhaftungen vorgenommen wurden, wobei weitere Verhaftungen nicht ausgeschlossen sind.

Die Operation wrid von der autonomen Stadt Ceuta aus koordiniert, wo mindestens elf Durchsuchungen durchgeführt wurden. Nach Angaben der Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur Europa Press begann die Operation in den frühen Morgenstunden des Dienstags und wird von verschiedenen Polizeigruppen, wie der Polizeilichen Interventionseinheit (UIP), der Präventions- und Reaktionseinheit (UPR) sowie anderen auf die Bekämpfung des Drogenhandels spezialisierten Einheiten durchgeführt.

Bereits sieben Verhaftete

Der Regierungsbeauftragte in Andalusien, Pedro Fernández, bestätigte gegenüber Journalisten in Granada, dass vorerst sieben Personen verhaftet wurden, ohne weitere Verhaftungen auszuschließen, da die Operation noch nicht abgeschlossen ist, und dass elf Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden. Die Operation ist Teil einer seit langem laufenden Untersuchung, die darauf abzielt, ein kriminelles Netzwerk zu zerschlagen, das dem Drogenhandel und anderen illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen dient.

