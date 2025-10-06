Hohe Wahrscheinlichkeit von Regen in der Provinz Málaga

Rossel Aparicio Málaga Montag, 6. Oktober 2025 Teilen

Nach einem Wochenende mit sommerlichen Temperaturen beginnt Málaga die neue Woche mit einem Wetterumschwung am Horizont. Bereits für den heutigen Montag weist die staatliche meteorologische Agentur Aemet auf einen Rückgang der Höchsttemperaturen und mögliche gelegentliche Schauer hin, die eher an der Westküste und in den Bergen auftreten, wobei die Niederschläge ab dem Nachmittag nachlassen. Aber Vorsicht, denn das lange Wochenende im Oktober beginnt am Freitag mit drohenden Regenfällen in weiten Teilen der Provinz Málaga.

Der Vorhersage zufolge wird ab Donnerstag «ein kalter Höhentrog eine instabile Situation auf der Halbinsel und den Balearen schaffen, mit überwiegend bewölktem oder bedecktem Himmel und Regenfällen, begleitet von Gewittern im östlichen Drittel und im Südosten der Halbinsel». Insbesondere für die Provinz Málaga sagt die Meteorologie für Freitag 100 Prozent Regenwahrscheinlichkeit in der Stadt Málaga sowie in Vélez-Malaga, Ronda, Antequera und Marbella voraus.

Was die Temperaturen betrifft, so liegen die Höchstwerte am Freitag zwischen 22 Grad in Ronda und 26 Grad in Vélez-Malaga und Marbella. Die Tiefstwerte erreichen 19 Grad in Marbella und 13 Grad in Ronda und 15 Grad in Antequera.

José Luis Escudero, Meteorologe und Autor des Blogs «Tormentas y rayos», wies auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass die Provinz ab Donnerstag von Regen betroffen sein wird: «Das Gebiet, in dem es am meisten regnen könnte, ist der Osten, einschließlich der Provinz Malaga.»